Создатель "Спутника V" рассказал о планах создать вакцину против COVID еще в 2019 году

Партия вакцины "Спутник V". Фото: Primeminister.kz

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что впервые российские специалисты задумались о создании вакцины против коронавируса еще в 2019 году, передают "Известия".

Специалисты из Центра им. Н.Ф. Гамалеи впервые задумались о создании вакцины, когда из Китая начали поставить сведения о новой инфекции.

"В конце 2019-го мы уже думали о составе нашей будущей вакцины от COVID-19. Уже прикидывали в голове, но экспериментально еще ничего не заказывали, деньги не тратили. Потом мы собрались, бросили открытые карты на стол, и решили, как именно будем делать "Спутник V", — рассказал Гинцбург.

Затем команда начала работать над тем, каким способом синтезировать последовательность из генома коронавируса.

"Надо было синтезировать нужную последовательность, которую китайцы опубликовали, чтобы экспрессировать в виде вакцины. Можно было делать самим, а можно заказать на стороне в специализированных лабораториях. Второй вариант быстрее. Так как денег у нас на тот момент не было, но было много друзей, нам поверили, что мы когда-нибудь расплатимся. Впрочем, потом умные люди даже уже не денег хотели, а быть нашими соавторами, так как понимали, что мы на правильном пути", — сообщил Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии нареканий у ревакцинированных "Спутником V".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941017-sozdatel-sputnika-v-rasskazal-o-planah-sozdat-vaktsinu-protiv-covid-esche-v-2019-godu/