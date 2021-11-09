Названо наиболее опасное последствие COVID-19 у детей

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Инфекционист рассказал, что дети в последнее время чаще стали болеть COVID-19. И для некоторых из них постковидный синдром неизбежен, передает РИА Новости.

Мультисистемный воспалительный синдром (ВМС) у проявляется у детей через несколько недель после перенесенного COVID-19. Но встречается такое среди несовершеннолетних крайне редко.

"Вероятнее всего, МВС у детей - это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания", - говорит инфекционист Андрей Поздняков.

В таких случаях у ребенка повышается температура в районе 38,5 градусов и сбить ее жаропонижающими препаратами трудно.

Также проявляются симптомы интоксикации, лимфоузлы увеличиваются, начинаются расстройства ЖКТ, нарушается работа сердца, может быть сыпь, развиваются явления конъюнктивита и снижается артериальное давление вплоть до шока.

В распространенных случаях это усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость.

Инфекционист посоветовал упорядочить режим сна, питаться здоровой пищей, пить витамины. При надобности обратиться к врачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941211-nazvano-naibolee-opasnoe-posledstvie-covid-19-u-detey/