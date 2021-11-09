Еще один регион покинул "красную" зону по коронавирусу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Опубликованы свежие данные матрицы оценки эпидситуации по КВИ в Казахстане. Согласно обновленной информации, Акмолинская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

На утро 9 ноября текущего года в "красной" зоне остаются 3 области, в "желтой" - 4 региона, в "зеленой" - 10 регионов.

Обновленная матрица выглядит так:

в "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: города Нур-Султан и Алматы, а также Акмолинская и Карагандинская области;

зоне: города Нур-Султан и Алматы, а также Акмолинская и Карагандинская области; в "зеленой" зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области, а также город Шымкент.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане впервые с июня выявили меньше 1000 новых случаев коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941214-esche-odin-region-pokinul-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu/