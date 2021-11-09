Суточная смертность от COVID-19 возросла в Казахстане

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В Казахстане за сутки резко выросло число умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава.

Так, за 7 ноября от коронавируса в Казахстане скончались 32 человека, от коронавирусной пневмонии - 2 пациента.

При этом, отметим, что за 6 ноября зарегистрировали 9 летальных случаев от COVID-19 и 3 - от ковидной пневмонии, а за 5 ноября - 25 смертей от коронавируса и 3 от пневмонии с признаками КВИ.

Кроме того, за 7 ноября в стране выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали рекордно низкую заболеваемость COVID-19 - впервые с июня показатель ежедневного прироста составил 909 случаев.

Кроме того, еще один регион покинул "красную" зону по КВИ, перейдя в "желтую" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941229-smertnost-ot-covid-19-rezko-vozrosla-v-kazahstane/