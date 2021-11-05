Ученые нашли ген высокого риска COVID-19: чаще всего он встречается у жителей Южной Азии

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Ученые Оксфордского университета обнаружили ген, удваивающий риск легочной недостаточности и смерти от COVID-19. 60 процентов жителей из Южной Азии и 15 процентов людей европейского происхождения несут версию гена высокого риска, передает Би-би-си.

По словам исследователей, ключевым моментом в снижении рисков у обладателей этих генов является вакцинация.

Основываясь на предыдущей генетической работе, исследователи использовали комбинацию искусственного интеллекта и новых молекулярных технологий, чтобы определить точный ген, называемый LZTFL1, ответственный за повышенные риски.

По их оценкам, эта версия гена присутствует примерно у 2 процентов людей афро-карибского происхождения и 1,8 процента людей восточноазиатского происхождения.

Ученые считают, что опасная версия гена делает легкие людей более восприимчивыми к коронавирусу.

Они предполагают, что ген высокого риска сбивает с толку ключевой защитный механизм, который клетки, выстилающие легкие, обычно используют для защиты от COVID-19.

Когда клетки, выстилающие легкие, взаимодействуют с коронавирусом, одна из их защитных стратегий - превращаться в менее специализированные клетки и становиться менее благоприятными для вируса.

Этот процесс уменьшает количество на поверхности клеток ключевого белка, называемого ACE-2, который играет ключевую роль в прикреплении коронавируса к клеткам. Но для людей с опасной версией гена LZTFL1 этот процесс не работает, и клетки легких остаются уязвимыми для вторжения вируса.

Ученые считают важным то, что данный ген влияет на легкие, но не влияет на иммунную систему. Это означает, что люди из группы высокого риска могут получить иммунную защиту от вакцины.

И ученые надеются, что это открытие поможет создать новые индивидуализированные лекарства, которые ориентированы на легкие, тогда как современные препараты направлены в основном на иммунную систему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940680-uchenye-nashli-gen-vysokogo-riska-covid-19-chasche-vsego-on-vstrechaetsya-u-zhiteley-yuzhnoy-azii/