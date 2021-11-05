Врач назвал способы защиты от гриппа и COVID-19 в период межсезонья

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Терапевт назвал способы, благодаря которым можно избежать заболевания COVID-19 и простудой, передает РИА Новости.

Терапевт Дмитрий Злобин посоветовал правильно питаться, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, пить достаточное количество жидкости, а также соблюдать режим сна.

Необходимо соблюдать меры предосторожности - ограничить контакт с людьми, у которых имеются даже малейших признаки заболевания. Еще рекомендуется чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, носить маски.

На улицу лучше носить многослойную одежду и обувь с толстой подошвой.

"Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться", - говорит специалист.

Для полной защиты необходимо привиться от COVID-19 и гриппа.

Ранее специалист из Роспотребнадзора оценила риск заражения коронавирусной инфекцией от вакцинированного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940809-vrach-nazval-sposoby-zaschity-ot-grippa-i-covid-19-v-period-mezhsezonya/