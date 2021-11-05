Специалист оценила риск заражения COVID-19 от привитого человека

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Специалист из Роспотребнадзора оценила риск заражения от привитого ранее человека, передает РИА Новости.

По словам специалиста, риск передачи коронавирусной инфекции от ранее привитого человека намного ниже, чем у того, как не вакцинировался.

"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", - говорит заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Напомним, ВОЗ предрекла Европе еще полмиллиона смертей от COVID-19 к февралю следующего года.

Тем временем британские ученые обнаружили ген, наличие которого может поспособствовать смерти от COVID-19. Его носят больше половины жителей Южной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940695-spetsialist-otsenila-risk-zarazheniya-covid-19-ot-privitogo-cheloveka/