Количество больных COVID-19 за сутки в Казахстане немного снизилось

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 93 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.
Согласно данным Минздрава, эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 104
- город Алматы - 198
- город Шымкент - 23
- Акмолинская область - 109
- Актюбинская область - 48
- Алматинская область - 130
- Атырауская область - 22
- Восточно-Казахстанская область - 88
- Жамбылская область - 21
- Западно-Казахстанская область - 47
- Карагандинская область - 134
- Костанайская область - 137
- Кызылординская область - 19
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 143
- Северо-Казахстанская область - 163
- Туркестанская область - 31
Всего с начала пандемии в стране выявлено 947250 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940864-kolichestvo-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-nemnogo-snizilos/