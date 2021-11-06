Количество больных COVID-19 за сутки в Казахстане немного снизилось

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 93 меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Согласно данным Минздрава, эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 104

город Алматы - 198

город Шымкент - 23

Акмолинская область - 109

Актюбинская область - 48

Алматинская область - 130

Атырауская область - 22

Восточно-Казахстанская область - 88

Жамбылская область - 21

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 134

Костанайская область - 137

Кызылординская область - 19

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 143

Северо-Казахстанская область - 163

Туркестанская область - 31

Всего с начала пандемии в стране выявлено 947250 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940864-kolichestvo-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-nemnogo-snizilos/