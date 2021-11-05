Казахстанские ученые разработали 5 вакцин от COVID-19

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Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК разработали 5 вакцин от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте министерства образования и науки Казахстана.

Самой известной среди отечественных вакцин от КВИ является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями, отметили в МОН.

Помимо этого, ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины.

Гендиректор НИИ профессор Кунсулу Закарья рассказала о работе над препаратами.

"Во время пандемии мы начали разработку нескольких кандидатных вакцин от коронавируса сразу на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина. Субъединичная вакцина QazCOVAC-P проходит клинические исследования. Первая фаза исследований на 44 добровольцах завершена, сейчас проводится вторая фаза клинических исследований на 200 волонтерах", - сообщила она.

Субъединичная вакцина QazCOVAC-P состоит из белка вируса и масляного компонента. Испытания прошли на добровольцах старше 18-ти лет и на данном этапе вакцина подтвердила свою безопасность, заявили в МОН РК.

Рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа, которые разработали казахстанские ученые, пока не имеют наименований.

Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая – на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля.

Живая вакцина создана на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов, объяснили ученые.

Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна.

Напомним, на днях зампремьер-министр Ералы Тугжанов рассказал, какими вакцинами от COVID-19 прививают в Казахстане в настоящий момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940790-kazahstanskie-uchenye-razrabotali-5-vaktsin-ot-covid-19/