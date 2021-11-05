18 младенцам во Вьетнаме по ошибке сделали прививку от COVID-19

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Во Вьетнаме 18 малышей были случайно вакцинированы препаратом от COVID-19, передает Vietnam News.

18 младенцев в возрасте от двух до шести месяцев по ошибке вакцинировали Pfizer вместо других препаратов. Уколы были сделаны врачами в одном из медицинских центров в Ханое. Все они были временно отстранены от работы по приказу местного правительства.

Позже малышей перевели в больницу Святого Павла для наблюдения. У большинства побочных эффектов не наблюдалось. Но у нескольких детей был жар и другие поствакцинные симптомы.

Детали инцидента не раскрываются. В том числе дозы введенных препаратов и как вообще произошла ошибка.

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило вакцинировать от коронавирусной инфекции детей от 12 до 17 лет.

Ранее стало известно, кого из детей вакцинируют препаратом Pfizer первыми в Казахстане.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников высказался насчет прививки от коронавируса для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940772-18-mladentsam-vo-vetname-po-oshibke-sdelali-privivku-ot-covid-19/