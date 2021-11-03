Мясников высказался о вакцинации несовершеннолетних от COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в Telegram насчет вакцинации от COVID-19 для детей.

Врач привел в пример ситуацию в США. Там на 740 тыс. умерших от этой болезни приходится примерно 100 детей до 11 лет. На 46 миллионов заболевших - два миллиона детей. Из этого количества 8,3 тыс. были госпитализированы с тяжелым COVID-19.

По мнению Мясникова, делать прививку детям стоит в том случае, если отказ от нее может быть опаснее. К примеру, детям с хроническими патологиями.

Кампания вакцинации вызвала раскол в обществе на два лагеря - на противников и сторонников. Но сейчас наблюдается слабый перелом в сторону одобрения прививки от COVID-19. И поэтому, как говорит доктор, массовое продвижение вакцинации детей может снова вызвать агрессию в обществе.

"Решение активно продвигать массовую вакцинацию детей взорвет ситуацию! Какие там дети, на волне сопротивления общие усилия по вакцинации проваляться полностью! У нас что: полностью привиты группы риска?! Пожилые люди, тяжелые хронические больные?! Именно они пополняют печальную статистику реанимаций и паталого-анатомических отделений!" - сказал Мясников.

Он призвал сфокусироваться вначале на решении актуальных проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940300-myasnikov-vyskazalsya-o-vaktsinatsii-nesovershennoletnih-ot-covid-19/