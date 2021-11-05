Привитые против COVID-19 чаще переносят болезнь бессимптомно

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Специалист из Роспотребнадзора рассказала, как болеют COVID-19 привитые пациенты, передает РИА Новости.

Большая часть привитых от COVID-19 переносит болезнь бессимптомно.

"По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", - говорит заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В других случаях коронавирусную инфекцию вакцинированные переносят в состоянии по типу легкого ОРВИ.

Также Руженцова рассказала, что риск передачи коронавирусной инфекции от привитого намного ниже, чем у того, кто не вакцинировался.

Напомним, британские ученые обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого COVID-19. Он встречается в основном у жителей Южной Азии.

Также ВОЗ предрекла европейским странам еще полмиллиона смертей от COVID-19 к февралю следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940768-privitye-protiv-covid-19-chasche-perenosyat-bolezn-bessimptomno/