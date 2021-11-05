США намерены давить на Китай для выявления истоков происхождения коронавируса

Лаборатория в Ухане. Фото: Kyodo News via Getty Images

Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и их партнеры будут оказывать давление на Китай, чтобы разобраться в происхождении коронавируса, передает РИА Новости.

"Выявление истоков коронавируса остается в числе ключевых приоритетов этой администрации и всех других стран по всему миру. Правительство, разведывательное и научное сообщество США продолжают изучать истоки происхождения COVID-19, а также то, каким образом возникла эта пандемия", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Вашингтон считает этот вопрос одним из основных в борьбе с пандемией и для изучения вопроса необходимо содействие Китая.

"Однако это требует дополнительных данных от Китая. Время в этом вопросе критически важно. Поэтому мы и наши партнеры продолжим оказывать давление на Китай, чтобы он проявил прозрачность в части ключевых аспектов происхождения пандемии в Китае с самых первых дней", - отметила Жан-Пьер.

Ранее Китай заявил, что протестирует тысячи образцов крови из Уханя в рамках расследования происхождения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940736-ssha-namereny-davit-na-kitay-dlya-vyyavleniya-istokov-proishozhdeniya-koronavirusa/