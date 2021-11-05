ВОЗ предрекла Европе еще полмиллиона смертей от COVID-19 к февралю

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ВОЗ предупредила, что к февралю Европе грозит еще 500000 смертей от коронавируса, передает CNN.

Большая часть Европы борется со всплеском заражений, при этом в четверг Германия сообщила о самом большом количестве новых случаев с начала пандемии.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге сказал, что темпы передачи вируса в регионе вызывают "серьезную озабоченность".

"Согласно прогнозу, если мы останемся на этой траектории, к первому февраля следующего года мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19", - предупредил Клюге.

Особенно сильно пострадала Восточная Европа: количество случаев находится на рекордном уровне в России, а теперь и в Германии, в то время как столица Украины Киев ввела новые строгие ограничения в понедельник.

Многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что дальнейший рост заражений в сочетании с сезонными зимними простудными заболеваниями может подвергнуть медицинских работников неуправляемому давлению в период Рождества и Нового года.

Ранее ВОЗ заявила об увеличении числа заражений COVID-19 в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940672-voz-predrekla-evrope-esche-polmilliona-smertey-ot-covid-19-k-fevralyu/