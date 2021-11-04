Токаев поручил приступить к кампании ревакцинации населения

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития моногородов в Экибастузе высказался о ревакцинации населения. Его слова приводит официальный Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

Глава государства отметил, что эпидситуация в стране остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев.

"Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%.

(…) Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения", – сказал Токаев.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обрушился с критикой на глав регионов, выразив недовольство темпами вакцинации – по его словам, они остались прежними. В связи с этим глава правительства поручил акимам "улучшить ситуацию" с вакцинацией до конца недели.

В четверг утром стало известно о прибытии Токаева в Экибастуз. Ожидалось, что там он проведет республиканское совещание по развитию моногородов, встретится с представителями президентского молодежного кадрового резерва, а также ознакомится с деятельностью ряда индустриальных предприятий города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940553-tokaev-poruchil-pristupit-k-kampanii-revaktsinatsii-naseleniya/