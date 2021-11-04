Пять главврачей уволили за подделку документов в ВКО

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Непривитые жители ВКО стали получать сообщения о прохождении вакцинации. Помимо этого, жители региона обнаружили, что "прошли приемы" у разных врачей, однако в медучреждения они даже не обращались. За подделку документов в ВКО уволили 5 главврачей.

Данные факты не стали отрицать в УОЗ региона, сообщили корреспонденты телеканала "Астана".

Так, 89-летняя жительница ВКО Антонина Козьмина собиралась привиться от коронавируса, но в клинике ей сообщили, что она уже якобы поставила первый компонент вакцины на дому.

Пенсионерка написала официальное заявление, что прививку от КВИ не получала. Вскоре женщине поступило сообщение о необходимости прохождения второго этапа иммунизации.

"Вновь я написала заявление, что в этой организации я не прививалась, и я каждый раз писала заявление. Что это ошибка или что с восклицательным знаком. И самое завершающее, что получаю из этой организации подтверждение, в котором они поздравляют меня с успешным завершением вакцинации и по какому адресу я могу получить зеленый паспорт", - заявила Антонина Козьмина.

Как оказалось, случай Антонины Ивановны не единственный. В УОЗ региона заявили, что это не более чем ошибки при заполнении ИИН. Либо компьютерная программа делает рассылку по старым данным в базе.

"Это человеческий фактор, когда ошибочно вводят данные, есть люди кто выехал на ПМЖ в РФ, сотовый телефон остался в базе РПН и участковых поликлиник, и которые были приглашены автоматически. Каждый случай, когда выявляется сомнительное что-то, проводятся расследования. И все материалы передаются в правоохранительные органы", - пояснил руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.

Корреспонденты отметили, что в результате подобных расследований были выявлены медики, которые выписывали поддельные паспорта вакцинации.

Кроме того, аудит выявил 285 неподтвержденных случаев оказания медуслуг. Жители жаловались, что не посещали врачей, но в приложении значились эти приемы.

Выяснилось, что врачи занимались приписками, чтобы учреждение получило больше денег от Фонда медстрахования.

По словам главы УОЗ региона, каждый такой случай расследуется. Он заявил, что 5 главврачей были уволены.

Отмечается, что специалисты Фонда приступили к проверке медучреждений региона - пациентов обзванивают, также о подобных случаях просят сообщать через соцсети.

Руководство Фонда намерено придать огласке факты нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1940442-pyat-glavvrachey-uvolili-za-poddelku-dokumentov-v-vko/