На каком сроке смогут вакцинироваться Pfizer беременные, рассказал санврач

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Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов сегодня на брифинге рассказал, на каком сроке смогут вакцинироваться препаратом Pfizer беременные женщины, а также, через какой период после родов смогут получить вакцину кормящие матери, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поставка вакцин Pfizer будет осуществляться на следующей неделе. На данный момент решаются вопросы логистики, доставка холодильного оборудования. На следующей неделе вся работа будет проведена, установлен соответствующий температурный режим. Проходит процесс обучения медработников", - рассказал Садвакас Байгабулов.

Вакцину смогут получить дети 12-18 лет, беременные женщины на 18-37 неделе и кормящие женщины через 42 дня после родов, отметил он. Школьники будут вакцинироваться по согласию родителей или законных представителей.

Сейчас проводятся профилактические беседы с родителями. Прививочные пункты будут выездными, прививать будет специально обученный персонал, который будет выезжать в школы. Женщины будут прививаться в поликлиниках.

Сейчас определяется количество детей, чьи родители желают привить ребенка, на следующей неделе уже будет установлена численность школьников.

Ранее в Минздраве назвали даты поставки вакцины Pfizer в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940549-na-kakom-sroke-smogut-vaktsinirovatsya-pfizer-beremennye-rasskazal-sanvrach/