Число новых заболевших COVID-19 казахстанцев резко снизилось

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад - уже почти неделю суточный прирост новых заболевших снижается. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне выявили 1395 заразившихся. Днем ранее было зафиксировано 1526 заболевших. Перед этим сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 145

город Алматы - 145

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 118

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 89

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 64

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 9

Карагандинская область - 131

Костанайская область - 79

Кызылординская область - 15

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 168

Северо-Казахстанская область - 137

Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлены 941 793 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939982-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-rezko-snizilos/