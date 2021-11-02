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Число новых заболевших COVID-19 казахстанцев резко снизилось

медики
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад - уже почти неделю суточный прирост новых заболевших снижается. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне выявили 1395 заразившихся. Днем ранее было зафиксировано 1526 заболевших. Перед этим сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 145
  • город Алматы - 145
  • город Шымкент - 19
  • Акмолинская область - 118
  • Актюбинская область - 10
  • Алматинская область - 89
  • Атырауская область - 19
  • Восточно-Казахстанская область - 64
  • Жамбылская область - 13
  • Западно-Казахстанская область - 9
  • Карагандинская область - 131
  • Костанайская область - 79
  • Кызылординская область - 15
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 168
  • Северо-Казахстанская область - 137
  • Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлены 941 793 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939982-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-rezko-snizilos/