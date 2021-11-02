Число новых заболевших COVID-19 казахстанцев резко снизилось

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад - уже почти неделю суточный прирост новых заболевших снижается. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Накануне выявили 1395 заразившихся. Днем ранее было зафиксировано 1526 заболевших. Перед этим сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 145
- город Алматы - 145
- город Шымкент - 19
- Акмолинская область - 118
- Актюбинская область - 10
- Алматинская область - 89
- Атырауская область - 19
- Восточно-Казахстанская область - 64
- Жамбылская область - 13
- Западно-Казахстанская область - 9
- Карагандинская область - 131
- Костанайская область - 79
- Кызылординская область - 15
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 168
- Северо-Казахстанская область - 137
- Туркестанская область - 16
Всего в стране выявлены 941 793 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939982-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-rezko-snizilos/