Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Накануне сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 135
- город Алматы - 221
- город Шымкент - 35
- Акмолинская область - 127
- Актюбинская область - 37
- Алматинская область - 103
- Атырауская область - 21
- Восточно-Казахстанская область - 53
- Жамбылская область - 22
- Западно-Казахстанская область - 42
- Карагандинская область - 151
- Костанайская область - 130
- Кызылординская область - 27
- Мангистауская область - 10
- Павлодарская область - 217
- Северо-Казахстанская область - 162
- Туркестанская область - 33
Всего в стране выявлено 939 217 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939762-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snova-snizilos/