Здоровье
KZ

Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось

медик берет мазок на коронавирус у мужчины
Иллюстративное фото: pixabay.com

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 135
  • город Алматы - 221
  • город Шымкент - 35
  • Акмолинская область - 127
  • Актюбинская область - 37
  • Алматинская область - 103
  • Атырауская область - 21
  • Восточно-Казахстанская область - 53
  • Жамбылская область - 22
  • Западно-Казахстанская область - 42
  • Карагандинская область - 151
  • Костанайская область - 130
  • Кызылординская область - 27
  • Мангистауская область - 10
  • Павлодарская область - 217
  • Северо-Казахстанская область - 162
  • Туркестанская область - 33

Всего в стране выявлено 939 217 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939762-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snova-snizilos/