Число заболевших COVID-19 казахстанцев снова снизилось

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Заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1607 новых заболевших. За день до этого в Казахстане обнаружили 1697 человек с COVID-19. Еще днем ранее заболевание подтвердилось у 1699 жителей страны.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 135

город Алматы - 221

город Шымкент - 35

Акмолинская область - 127

Актюбинская область - 37

Алматинская область - 103

Атырауская область - 21

Восточно-Казахстанская область - 53

Жамбылская область - 22

Западно-Казахстанская область - 42

Карагандинская область - 151

Костанайская область - 130

Кызылординская область - 27

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 217

Северо-Казахстанская область - 162

Туркестанская область - 33

Всего в стране выявлено 939 217 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939762-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snova-snizilos/