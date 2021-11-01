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COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 1395 заразившихся

Пожилые люди идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 1395 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 131 заболевшего меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Значительная часть из них зафиксирована в Алматы и Павлодарской области.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 151
  • город Алматы - 206
  • город Шымкент - 9
  • Акмолинская область - 120
  • Актюбинская область - 37
  • Алматинская область - 86
  • Атырауская область - 20
  • Восточно-Казахстанская область - 95
  • Жамбылская область - 7
  • Западно-Казахстанская область - 29
  • Карагандинская область - 138
  • Костанайская область - 115
  • Кызылординская область - 26
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 198
  • Северо-Казахстанская область - 143
  • Туркестанская область - 13

Всего с начала пандемии в стране выявлено 940612 заболевших.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, сутками ранее в стране выявили 1526 заболевших с положительным результатом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939845-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-1395-zarazivshihsya/