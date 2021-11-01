COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 1395 заразившихся

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 1395 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 131 заболевшего меньше, чем было выявлено сутками ранее.
Значительная часть из них зафиксирована в Алматы и Павлодарской области.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 151
- город Алматы - 206
- город Шымкент - 9
- Акмолинская область - 120
- Актюбинская область - 37
- Алматинская область - 86
- Атырауская область - 20
- Восточно-Казахстанская область - 95
- Жамбылская область - 7
- Западно-Казахстанская область - 29
- Карагандинская область - 138
- Костанайская область - 115
- Кызылординская область - 26
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 198
- Северо-Казахстанская область - 143
- Туркестанская область - 13
Всего с начала пандемии в стране выявлено 940612 заболевших.
Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, сутками ранее в стране выявили 1526 заболевших с положительным результатом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939845-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-1395-zarazivshihsya/