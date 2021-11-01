COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили 1395 заразившихся

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали 1395 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 131 заболевшего меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Значительная часть из них зафиксирована в Алматы и Павлодарской области.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 151

город Алматы - 206

город Шымкент - 9

Акмолинская область - 120

Актюбинская область - 37

Алматинская область - 86

Атырауская область - 20

Восточно-Казахстанская область - 95

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 138

Костанайская область - 115

Кызылординская область - 26

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 198

Северо-Казахстанская область - 143

Туркестанская область - 13

Всего с начала пандемии в стране выявлено 940612 заболевших.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается уже несколько дней подряд. Так, сутками ранее в стране выявили 1526 заболевших с положительным результатом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939845-covid-19-v-kazahstane-za-sutki-vyyavili-1395-zarazivshihsya/