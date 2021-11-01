"Вирус SARS-CoV-2 никогда не выделяли": новый фейк о коронавирусе обсуждают в Казнете

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Казахстанцы вновь пересылают друг другу сообщение о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, якобы никогда не выделяли. В этот раз пользователи ссылаются на заявление некоего эпидемиолога.

Как передает официальный портал StopFake.kz, в соцсетях и мессенджерах распространяют интервью доктора Игоря Гундарова, в котором он утверждает, что вирус не был выделен в соответствии некими постулатами Коха.

Как отметили фактчекеры, заявления Гундарова - фейк, и он сам уже неоднократно занимался распространением антинаучной информации о пандемии COVID-19.

Для справки: постулаты Коха - это ряд утверждений, которые можно сделать относительно микроорганизма. Они должны доказывать, что микроорганизм является возбудителем некоторой болезни.

Фактчекеры указывают, что постулаты были установлены еще до того, как человечество узнало о существовании вирусов. Сам Генрих Кох еще при жизни отказался от первого постулата, который звучал как "Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых".

Он сделал это после обнаружения бессимптомных носителей тифа и холеры.

Второй постулат Коха также не в полной мере применим к вирусам. Он гласит: "Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре".

Поскольку вирусы не могут выжить вне живой клетки, то вырастить их в чистой культуре нельзя.

Американский бактериолог и вирусолог Томас Риверс в итоге пересмотрел постулаты Коха, сделав их более применимыми к вирусам.

Фактчекеры вновь напоминают о том, что вирус SARS-CoV-2 был выделен, его геном - полностью расшифрован, а вся информация и фото вируса под микроскопом находятся в Сети в открытом доступе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939942-virus-sars-cov-2-nikogda-ne-vydelyali-novyy-feyk-o-koronaviruse-obsuzhdayut-v-kaznete/