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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби: что известно

    Опубликовано:

    Абу-Даби
    Абу-Даби. Фото: NurPhoto/Getty Images

    Переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби, продлятся они два дня - 10 и 11 ноября. Названы приоритетные вопросы, которые намерены обсудить делегации, передает NUR.KZ.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продлятся два дня, сообщает ТАСС.

    Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Как уточняет ТАСС, в ее состав вошли пять членов делегации и шесть экспертов - среди членов делегации начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Украинскую сторону на переговорах представляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. По сведениям РБК-Украина, вместе с ним в Абу-Даби отправились руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

    Умеров также обозначил вопросы, которые украинская делегация считает приоритетными. Речь идет о прекращении боевых действий, гарантиях безопасности после окончания войны и восстановлении экономики страны.

    Отдельным направлением переговоров станут гуманитарные вопросы.

    "Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", - подчеркнул Умеров.

    Американскую делегацию возглавляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет посвящен гарантиям безопасности для Киева и возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе. Во второй день стороны планируют обсудить территориальные вопросы, в том числе границы и линии разграничения, а также ряд других тем. Об этом со ссылкой на источники из числа американских чиновников, пишет РБК со ссылкой на перевод публикации Politico.

    По словам собеседников, два основных направления переговоров - территориальный вопрос и будущие механизмы безопасности для Украины и Европы - связаны между собой и должны рассматриваться одновременно.

    Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по сведениям издания, намерены добиваться участия европейских стран в последующих раундах переговоров. По словам источников Politico, переговорщики хотят, чтобы нынешняя встреча стала последней, которая проходит без полноценного участия Европы. "Нам нужно, чтобы Европа была за столом переговоров", - заявил один из собеседников.

    При этом в основных трехсторонних консультациях европейские представители участвовать не будут. Ожидается, что прибывшие в Абу-Даби советники по безопасности из Великобритании, Германии и Франции, а также представители Италии, НАТО и институтов ЕС проведут отдельные консультации с Уиткоффом и Кушнером.

    Гарантии безопасности для Украины и России стали одной из центральных тем обсуждения возможного мирного урегулирования. В начале ноября Уиткофф сообщил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября стороны также обсудят "послевоенные договоренности" в сфере безопасности, деэскалацию и "следующие шаги к миру".

    Вопрос гарантий поднимался и на предыдущих этапах переговоров. В феврале президент Украины Владимир Зеленский называл их "единственной реальной основой" для достижения мира. Москва, в свою очередь, настаивала, что соглашение должно учитывать ее интересы в сфере безопасности. Замглавы МИД России Александр Грушко среди условий называл отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории. При этом он заявлял, что Россия готова юридически закрепить взаимные гарантии безопасности с европейскими странами.

    Прямой диалог между Москвой и Киевом возобновился весной 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. Стороны провели три раунда переговоров в Стамбуле - 16 мая, 2 июня и 23 июля. По их итогам удалось достичь договоренностей о нескольких крупных обменах пленными и возвращении тел погибших.

    В начале 2026 года переговоры активизировались при посредничестве Вашингтона. Первый трехсторонний раунд прошел в Абу-Даби 23-24 января, второй - там же 4-5 февраля. Третью встречу делегации провели в Женеве 17-18 февраля.

    На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители трех стран соберутся в столице ОАЭ, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Российская сторона уже подтвердила участие своей делегации

    Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к трехсторонней встрече лидеров США, Китая и России.

    Ранее мы сообщали, что Россия, США и Китай допустили возможность проведения трехсторонней встречи, на которой, предположительно, обсудят ситуацию в Украине.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина не поможет завершить войну.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином и добавил, что она может состояться в Китае.

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