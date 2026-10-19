"Это даст противоположный результат": в Киеве высказались о возможной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина не поможет завершить войну, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался об идее трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая для обсуждения ситуации в Украине. По мнению украинского министра, такой формат может привести к результату, противоположному ожидаемому.

"Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США даст только противоположный результат: поощрит Путина продолжать эту войну", - заявил он.

По словам министра, приглашение Путина на трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином "лишь подпитало бы его манию величия и придало ему вес, которого он не заслуживает".

"Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия - не мировое государство, а мировая проблема", - заявил Сибига.

Сибига отметил, что экономика России сейчас в разы меньше экономик США и КНР, и она "стремительно сокращается вместе с уровнем жизни россиян". Поэтому, считает дипломат, Путину "нет места за столом" с лидерами США и КНР по какому-либо прагматичному вопросу.

Ранее мы сообщали, что Россия, США и Китай допустили возможность проведения трехсторонней встречи, на которой, предположительно, обсудят ситуацию в Украине.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.