Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Он сообщил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели.

"Я бы сделал это", - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о возможности проведения трехсторонних переговоров.

Он назвал и возможное место этой встречи.

"Я думаю, это прошло бы в Китае", - сказал Трамп.

Американский лидер также озвучил вопрос, ради которого лидеры трех стран могли бы собраться вместе.

"Мы запланируем встречу на основе (переговоров по - прим.ред.) денуклеаризации", - пояснил Трамп.

Еще глава Белого дома высказался о переговорах с Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Украине.

"Мы ведем с ним переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", - сказал Трамп.

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Ранее мы сообщали, что Россия, США и Китай допустили возможность проведения трехсторонней встречи, на которой, предположительно, обсудят ситуацию в Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина не поможет завершить войну.

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