Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Он сообщил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели.
"Я бы сделал это", - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о возможности проведения трехсторонних переговоров.
Он назвал и возможное место этой встречи.
"Я думаю, это прошло бы в Китае", - сказал Трамп.
Американский лидер также озвучил вопрос, ради которого лидеры трех стран могли бы собраться вместе.
"Мы запланируем встречу на основе (переговоров по - прим.ред.) денуклеаризации", - пояснил Трамп.
Еще глава Белого дома высказался о переговорах с Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Украине.
"Мы ведем с ним переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", - сказал Трамп.
Ранее мы сообщали, что Россия, США и Китай допустили возможность проведения трехсторонней встречи, на которой, предположительно, обсудят ситуацию в Украине.
Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина не поможет завершить войну.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444823-tramp-zayavil-o-gotovnosti-k-vstreche-s-putinym-i-si-czinpinom/
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