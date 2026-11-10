Трамп вступился за главу Nvidia после скандала с предполагаемой китайской шпионкой
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Трамп заявил, что ФБР изучает дело, связанное с главой Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой, с которой его связывают СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу после скандала вокруг его предполагаемой связи с женщиной, которую американская разведка считает возможной китайской шпионкой. По словам президента, бизнесмен не знал о ее предполагаемой деятельности.
"Он совершенно не подозревал, что эта женщина шпионка. Я действительно ему верю", - заявил Трамп журналистам.
Трамп также подчеркнул, что высоко оценивает главу Nvidia и надеется, что расследование не повлияет на его положение.
"Я был поражен, потому что всегда считал его человеком высоких моральных качеств. Он потрясающий человек. Надеюсь, у него не возникнет проблем", - добавил президент.
Совет директоров Nvidia объявил о независимой проверке после публикаций о возможной операции иностранной разведки против основателя компании. Сам Хуанг признался, что изменял жене, и принес извинения сотрудникам. При этом он и Элис Хуанг, с которой его связывают СМИ, не являются родственниками.
Отмечается, что на фоне скандала акции Nvidia упали на 4,2% по итогам торгов в понедельник.
Напомним, министерство иностранных дел Китая назвало клеветой слова генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга о якобы романе с китайской шпионкой.
Вчера мы писали, что гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг признался в связи с женщиной, которая предположительно является китайской шпионкой. В своем письме якобы сотрудникам он признался, что изменял жене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454363-tramp-vstupilsya-za-glavu-nvidia-posle-skandala-s-predpolagaemoy-kitayskoy-shpionkoy/
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