Трамп вступился за главу Nvidia после скандала с предполагаемой китайской шпионкой

Трамп заявил, что ФБР изучает дело, связанное с главой Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой, с которой его связывают СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лично позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу после скандала вокруг его предполагаемой связи с женщиной, которую американская разведка считает возможной китайской шпионкой. По словам президента, бизнесмен не знал о ее предполагаемой деятельности.

"Он совершенно не подозревал, что эта женщина шпионка. Я действительно ему верю", - заявил Трамп журналистам.

Трамп также подчеркнул, что высоко оценивает главу Nvidia и надеется, что расследование не повлияет на его положение.

"Я был поражен, потому что всегда считал его человеком высоких моральных качеств. Он потрясающий человек. Надеюсь, у него не возникнет проблем", - добавил президент.

Совет директоров Nvidia объявил о независимой проверке после публикаций о возможной операции иностранной разведки против основателя компании. Сам Хуанг признался, что изменял жене, и принес извинения сотрудникам. При этом он и Элис Хуанг, с которой его связывают СМИ, не являются родственниками.

Отмечается, что на фоне скандала акции Nvidia упали на 4,2% по итогам торгов в понедельник.

Напомним, министерство иностранных дел Китая назвало клеветой слова генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга о якобы романе с китайской шпионкой. Вчера мы писали, что гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг признался в связи с женщиной, которая предположительно является китайской шпионкой. В своем письме якобы сотрудникам он признался, что изменял жене.

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