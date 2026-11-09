Гендиректор NVIDIA признался в романе с предполагаемой китайской шпионкой

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг признался в связи с женщиной, которая предположительно является китайской шпионкой, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

В конце октября в New York Times cообщили, что у главы технологической компании NVIDIA Дженсена Хуанга и руководителя сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг были "тесные отношения".

Издание уточняет, что у властей США были опасения по поводу связей Элис Хаунг с Китаем. Предполагалось, что она может заниматься шпионажем в США в пользу Китая.

Уточнялось также, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о двусмысленной ситуации, в которой оказался глава одной из крупнейших американских технологических компаний.

В распоряжении редакции Axios оказалось письмо, которое Дженсен Хуанг разослал своим сотрудникам. В нем он признался, что изменял жене.

"Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею.

Всю свою жизнь моя семья дарила мне любовь и поддержку. Они заслуживают моей честности и преданности. Вместо этого я подвел их и разрушил жизнь, которую мы построили вместе. Я беру на себя полную ответственность за то, что я сделал, и за причиненную боль, и принимаю критику, которая с этим связана.

Моей жене и семье: я люблю вас. Я знаю, что извинения не могут исправить то, что я сделал. Я надеюсь, что наша семья оправится, и со временем я смогу вернуть ваше доверие.

Моим коллегам в NVIDIA, включая тех, с кем я работал десятилетиями, а также нашему совету директоров, партнерам и акционерам по всему миру: вы заслуживаете от меня лучшего", - написал он.

Дженсен Хуанг заявил, что руководство NVIDIA - это "привилегия всей его жизни".

"Моя обязанность - служить вам и быть достойным вашего доверия. Я не справился с этой обязанностью. Я полностью предан NVIDIA и буду работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие", - заявил он.

Хуанг также рассказал, что совет директоров NVIDIA инициировал независимое расследование в связи с предполагаемыми проблемами национальной безопасности, которые могли быть спровоцированы романом гендиректора с предполагаемой шпионкой Китая.

"Я поддерживаю расследование и буду в полной мере сотрудничать. Я люблю нашу страну и нашу компанию, и я привержен защите NVIDIA и поддержке национальной безопасности Америки. Я горжусь и благодарен за то, что являюсь американцем", - добавил он.

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