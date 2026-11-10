Трамп исключил амнистию для нелегальных мигрантов после поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп подтвердил неизменность своего курса в сфере нелегальной иммиграции, несмотря на итоги выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава Белого дома категорически исключил возможность амнистии для находящихся в стране нелегалов.

"У нас очень жесткая политика депортации. Никакой амнистии нет, нет - вообще ничего. Мы придерживаемся этого, но сосредотачиваемся на худших из худших. Мы хотим выслать убийц, и большинство из них мы уже выслали", - заявил он.

По его словам, многие нелегалы устроились на работу и платят налоги, однако подчеркнул, что они нарушили закон.

"Амнистии не будет. Кто-то предлагал: "Будет ли амнистия?" Нет, ведь они въехали нелегально, они знали закон. Моя политика не изменилась", - подчеркнул Трамп.

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