Гендиректор NVIDIA заявил о романе с китайской шпионкой: в КНР его слова назвали клеветой
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Министерство иностранных дел Китая назвало клеветой слова генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга о якобы романе с китайской шпионкой, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Сегодня мы писали, что гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг признался в связи с женщиной, которая предположительно является китайской шпионкой. В своем письме якобы сотрудникам он признался, что изменял жене.
Хуанг также рассказал, что совет директоров NVIDIA инициировал независимое расследование в связи с предполагаемыми проблемами национальной безопасности, которые могли быть спровоцированы романом гендиректора с предполагаемой шпионкой Китая.
"Я поддерживаю расследование и буду в полной мере сотрудничать. Я люблю нашу страну и нашу компанию, и я привержен защите NVIDIA и поддержке национальной безопасности Америки", - написал он.
Но официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал данные о китайской шпионке клеветой.
"Мы уже давали ответ по этому поводу. Утверждения о так называемом китайском шпионаже являются исключительно беспочвенными домыслами и клеветой", - сказал дипломат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454036-gendirektor-nvidia-zayavil-o-romane-s-kitayskoy-shpionkoy-v-knr-ego-slova-nazvali-klevetoy/
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