Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России
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Владимир Зеленский во время переговоров в Осло заявил о возможной трехсторонней встрече лидеров США, РФ и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Украины.
Украинский лидер озвучил предложения для продвижения к миру. Среди них - возможная трехсторонняя встреча президентов.
"У нас есть четкие идеи относительно того, как добиться мира. В этом вопросе мы едины с нашими европейскими партнерами и хотим, чтобы американцы передали эти предложения российской стороне. Одна из важных идей - перейти к возможной трехсторонней встрече лидеров, чтобы обсудить вопросы, которые могут решить только сами лидеры", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки.
Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции.
А недавно в СМИ появилась информация, что президент США и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России.
Марко Рубио в свою очередь на днях рассказал журналистам об отношениях США и Украины в контексте мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, Дональд Трамп не просто недоволен, он раздражен из-за позиции Украины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445480-zelenskiy-zayavil-o-vozmozhnoy-trehstoronney-vstreche-liderov-ukrainy-ssha-i-rossii/
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