Издание The New York Times считает, что президент США Дональд Трамп и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, стремление Трампа заключить сделки с Россией усиливает его недовольство Украиной.

"Ряд недавних шагов президента, которые, по-видимому, играют на руку Владимиру Путину, отражают его все более явное желание нормализовать отношения с Москвой - даже если это приведет к дальнейшему ослаблению позиций Украины.

Он отодвинул в сторону двухпартийный закон, который предусматривал введение новых пошлин в отношении России. Он заключил сделку о закупке дизельного топлива у Москвы. Его переговорщики согласовали общие контуры сделки по приобретению значительной части активов Лукойла" - российской энергетической компании, переживающей тяжелые времена.

Кроме того, он призвал к замене президента Украины Владимира Зеленского, чьи успехи в переносе боевых действий на территорию России вызывают у Трампа глубокое раздражение", - сказано в материале.

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По мнению издания, усилия Дональда Трампа, направленные на реабилитацию России и возвращение Владимира Путина в дипломатическое сообщество, примечательны своей стремительностью. Как сказано в материале, Дональд Трамп "полон решимости принудить Владимира Зеленского к заключению сделки".

"Он дает понять, что попытки удержать оккупированные территории в восточных регионах страны не имеют смысла, а отказ от возражений против соглашения - даже если оно будет составлено преимущественно на условиях России - может принести Украине финансовую выгоду", - сказано в публикации.

Отмечается, что именно с таким посланием во вторник в Осло к Владимиру Зеленскому обратятся представители американской стороны: ожидается, что президент Украины встретится там со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как сообщило правительство Норвегии, в переговорах также примет участие зять Трампа Джаред Кушнер - он подключится к встрече дистанционно.

В дискуссии также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб, говорится в заявлении. (Финляндия стала активным членом НАТО. Во время Второй мировой войны она уступила России около 12% своей территории, которую так и не удалось вернуть.)

На следующий день Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Санкт-Петербург, родной город Владимира Путина, для встречи с ним. Ожидается, что там представители Трампа сделают еще один шаг, демонстрируя преимущества договоренностей с Путиным: они попытаются добиться освобождения американского гражданина, который долгое время находится в заключении.

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