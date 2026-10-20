Службе внешней разведки РФ стало известно, что правоохранительные органы США при расследовании дела о незаконной деятельности мексиканских наркокартелей вышли на след Украины, передает NUR.KZ.

На сайте Службы внешней разведки РФ сообщили, что США получили сведения о возможном сотрудничестве мексиканских наркокартелей с представителями Владимира Зеленского. Офису президента Украины об этом тоже известно, сказано в публикации.

"Американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков в Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях беспилотных летательных аппаратов.

Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США", - говорится в заявлении СВР России.

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В российской разведке считают, что в офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой.

"Этот факт встает в один ряд с беспредельной коррупцией в Украине (...), игнорированием более чем очевидных намеков Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также с отказом проводить выборы", - добавили в СВР РФ.

Российская разведка считает, что происходящее может подтолкнуть Вашингтон к полному отказу от помощи Киеву.

Данное заявление в США и Украине пока не прокомментировали.

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