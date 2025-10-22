Еще один музей ограбили во Франции
Опубликовано:
Еще один музей после Лувра ограбили во Франции - нападению грабителей подвергся музей Дени Дидро в городе Лангр, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщают французские СМИ, перевод материалов которых приводит РБК, из музея была похищена часть золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков стоимостью около 90 тыс. евро.
Ограбленный музей посвящен жизни и наследию французского писателя и философа Дени Дидро.
Отмечается, что сотрудники учреждения утром заметили следы взлома входной двери и разбитую витрину, из которой исчезли золотые и серебряные монеты из музейной коллекции.
Предполагается, что ограбление было тщательно подготовлено, так как злоумышленники действовали методично и целенаправленно, не тронув другие экспонаты.
Сообщается, что украденные предметы входили в состав так называемого музейного сокровища - монет, найденных рабочими при реставрации здания музея в 2011 году. Данный набор состоит из 1633 серебряных и 319 золотых монет XVIII–XIX веков .
Напомним, 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили.
Позже президент Франции назвал ограбление Лувра посягательством на наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что преступники будут наказаны.
Также Русская служба Би-Би-Си писала, что украли из Лувра и каковы шансы вернуть похищенное.
Парижский прокурор Лора Бекко сообщила о предварительной оценке стоимости украденного при ограблении Лувра. Она составила 88 млн евро.
