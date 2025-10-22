Еще один музей ограбили во Франции

Еще один музей после Лувра ограбили во Франции - нападению грабителей подвергся музей Дени Дидро в городе Лангр, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщают французские СМИ, перевод материалов которых приводит РБК, из музея была похищена часть золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков стоимостью около 90 тыс. евро.

Ограбленный музей посвящен жизни и наследию французского писателя и философа Дени Дидро.

Отмечается, что сотрудники учреждения утром заметили следы взлома входной двери и разбитую витрину, из которой исчезли золотые и серебряные монеты из музейной коллекции.

Предполагается, что ограбление было тщательно подготовлено, так как злоумышленники действовали методично и целенаправленно, не тронув другие экспонаты.

Сообщается, что украденные предметы входили в состав так называемого музейного сокровища - монет, найденных рабочими при реставрации здания музея в 2011 году. Данный набор состоит из 1633 серебряных и 319 золотых монет XVIII–XIX веков .

Напомним, 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили.

Позже президент Франции назвал ограбление Лувра посягательством на наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что преступники будут наказаны.

Также Русская служба Би-Би-Си писала, что украли из Лувра и каковы шансы вернуть похищенное.

Парижский прокурор Лора Бекко сообщила о предварительной оценке стоимости украденного при ограблении Лувра. Она составила 88 млн евро.

