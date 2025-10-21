Что украли из Лувра и каковы шансы вернуть похищенное?

Воскресное ограбление Лувра — самое громкое после кражи «Мона Лизы» в 1911 году, — ставит серьезные вопросы об уровне безопасности французских музеев, на которые все чаще покушаются преступные группировки.

Меры безопасности «не сработали» и не смогли предотвратить крупное ограбление, что негативно отразилось на имидже страны, заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

«Люди смогли припарковать подъемник для мебели в центре Парижа, за несколько минут поднять на него людей, чтобы те забрали бесценные драгоценности, и создать ужасный имидж Франции», — сказал Дарманен.

Воры, вооруженные электрическими инструментами, в светлое время суток проникли в самый посещаемый музей мира, похитили восемь предметов, считающихся бесценными, а затем скрылись на скутерах.

Есть опасения, что, если преступников не поймают в ближайшие дни, украденные предметы, в том числе бриллиантовое и изумрудное колье, подаренное императором Наполеоном своей жене, будут разобраны и вывезены из страны.

Как произошло ограбление

Четверо воров в масках с помощью грузовика, оборудованного механическим подъемником, проникли в Galerie d'Apollo (Галерею Аполлона) через балкон, выходящий на набережную реки Сены.

На фотографиях с места происшествия видно, что к окну второго этажа вела лестница, установленная на автомобиле.

Двое из воров разрезали стеклянные панели с помощью работающей от аккумулятора дисковой пилы и проникли в музей.

Затем они угрожали охранникам, которые эвакуировали здание.

Воры разбили стеклянные витрины и похитили драгоценности, в которых в общей сложности содержались тысячи бриллиантов и драгоценных камней. Ограбление заняло всего семь минут.

Согласно предварительному отчету, в каждой третьей комнате в той части музея, где произошло ограбление, не было камер видеонаблюдения, сообщают французские СМИ.

Что было украдено

По данным властей, грабители похитили восемь предметов, в том числе диадемы, ожерелья, серьги и броши. Все они относятся к XIX веку и когда-то принадлежали французской королевской и императорской семьям.

Министерство культуры Франции сообщило, что среди похищенных предметов были:

две броши, корсажный бант и диадема императрицы Евгении, супруги Наполеона III;

изумрудное колье и серьга из коллекции Марии-Луизы, супруги Наполеона I;

колье, пара серег и диадема, принадлежавшие Марии Амалии, жене короля Луи-Филиппа I, и Гортензии Богарне, матери Наполеона III.

Все эти предметы украшены тысячами бриллиантов и других драгоценных камней.

Еще два предмета, в том числе корона императрицы Евгении, были найдены недалеко от места преступления — по-видимому, воры бросили или потеряли их во время бегства. Власти проверяют их на наличие повреждений.

Большая часть королевских регалий Франции была утрачена или продана после революции 1789 года, но некоторые предметы были спасены или выкуплены обратно. Однако большая часть того, что находилось в витринах, относится к XIX веку и императорским семьям Наполеона и его племянника Наполеона III.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес охарактеризовал похищенные драгоценности как «бесценные» и «имеющие неизмеримую историческую ценность».

Профессионалы

По словам Нуньеса, люди, ограбившие галерею Аполлона в воскресенье утром, явно были профессионалами.

Они знали, что им нужно, заранее «обследовали территорию», действовали по простому, но эффективному плану и потратили не более семи минут, чтобы забрать добычу и скрыться.

Нуньес признался, что ему известно о «большой уязвимости» системы безопасности музеев во Франции.

Французские СМИ сообщают, что в предварительном отчете Счетной палаты (который должен быть опубликован в ноябре) говорится, что треть комнат в крыле, где произошло ограбление, не оборудованы камерами наблюдения.

Президент Эмманюэль Макрон охарактеризовал ограбление как «нападение на наследие, которое мы ценим, потому что оно является нашей историей».

А Натали Гуле, член финансового комитета французского Сената, заявила Би-би-си, что это был «очень болезненный» эпизод для Франции.

«Мы все разочарованы и возмущены», — сказала она, добавив, что «трудно понять, как это могло произойти так легко».

В интервью Би-би-си Гуле рассказала, что сигнализация галереи незадолго до ограбления сломалась, и «нужно дождаться результатов расследования, чтобы узнать, была ли сигнализация отключена».

Правда, в заявлении Министерства культуры говорится, что сигнализация сработала. Пять сотрудников музея, находившихся в галерее или поблизости, действовали в соответствии с протоколом, связавшись с охраной и обеспечив безопасность посетителей.

Что будет с украденными драгоценностями

По словам Гуле, украденные драгоценности будут «использованы в системе отмывания денег».

«Я не думаю, что мы имеем дело с любителями. Это организованная преступность, и у них абсолютно нет морали. Они не ценят драгоценности как часть истории, а только как способ отмыть свои грязные деньги», — добавила она.

Около 60 следователей работают над этим делом, и прокуроры заявили, что, по их версии, грабители действовали по заказу преступной организации.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения с маршрута побега.

Министр юстиции Жеральд Дарманен в интервью радиостанции France Inter, выразил уверенность, что полиция в итоге арестует грабителей.

Однако Крис Маринелло, исполнительный директор организации Art Recovery International, специализирующейся на поиске и возвращении похищенных и разграбленных произведений искусства, говорит, что, если похитителей не поймают в течение ближайшего дня-двух, похищенные драгоценности, скорее всего, найти уже не удастся.

«Сейчас идет гонка, — сказал Маринелло в интервью Би-би-си. — Они могут поймать преступников, но не смогут вернуть драгоценности».

Короны и диадемы, похищенные в ходе ограбления, можно легко разобрать и продать по частям.

Воры «не будут хранить их в целости и сохранности, они разбирают их, переплавляют драгоценные металлы, заново ограняют драгоценные камни и скрывают следы своего преступления», — сказал Маринелло, добавив, что продать эти драгоценности в оригинальном виде будет сложно.

Французская полиция «знает, что в течение следующих 24-48 часов, если этих воров не поймают, значит, эти предметы уже давно утрачены», — сказал он.

Когда снова откроется Лувр?

В понедельник, пока продолжается расследование ограбления, Лувр по-прежнему закрыт.

В сообщении на веб-сайте музея говорится, что посетителям, которые уже забронировали билеты, стоимость билетов будет автоматически возвращена.

В понедельник вокруг знаменитого стеклянного входа в музей в виде пирамиды находится несколько полицейских и сотрудников служб безопасности. Также были установлены металлические ограждения.

Когда музей снова откроется, не сообщается. Лувр всегда закрыт для посетителей по вторникам, так что на этой неделе он может открыться не раньше среды.

Безопасность музеев

Ранее в этом году сотрудники Лувра обратились к французскому правительству с просьбой о помощи в восстановлении и реконструкции стареющих выставочных залов музея и обеспечении более качественной защиты выставленных в нем произведений искусства.

В то время президент Франции Эмманюэль Макрон обещал, что Лувр будет перепроектирован в рамках проекта «Новый Ренессанс», стоимость которого оценивается в 700–800 млн евро. Проект включает усиление мер безопасности.

Две недавние кражи из музеев во Франции уже заставили власти обратить внимание на растущую дерзость преступных группировок, занимающихся кражей произведений искусства. Министерство культуры разработало план усиления безопасности, который постепенно вводится в действие по всей Франции.

В сентябре воры похитили экспонаты золотой руды из Музея естественной истории в Париже. Золото стоило около 600 тыс. евро и, вероятно, было легко реализовано на черном рынке.

В сентябре же воры похитили фарфор на сумму 6 миллионов евро из музея в Лиможе — городе, когда-то славившемся своей фарфоровой посудой. Возможно, похищение было заказано иностранным покупателем.

Кражи в Лувре

В Лувре хранятся тысячи произведений искусства, известных во всем мире, и столько же менее известных, но не менее значимых с культурной точки зрения предметов.

Но за 230 лет его истории было относительно мало краж — в основном благодаря строгой системе безопасности.

Самая известная кража произошла в 1911 году, когда была похищена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Тогда преступник спрятался в шкафу на ночь, а утром смог снять картину с рамы, завернуть ее в свой халат, засунуть под мышку и выйти.

Полиция допросила поэта Гийома Аполлинера и художника Пабло Пикассо. Но виновником оказался итальянец, который из чувства национальной гордости хотел вернуть картину в Италию.

Ее нашли три года спустя во Флоренции и вернули в Париж. В то время картина не была так известна, как сейчас.

В 1983 году из Лувра пропали некоторые элементы доспехов XVI века, которые были обнаружены только в 2011 году.

Совсем недавно, в 1998 году, была похищена картина художника XIX века Камиля Коро. Картину «Le Chemin de Sevres» (Дорога в Севр) просто сняли со стены, и никто этого не заметил. В результате систему безопасности музея серьезно усилили. Однако найти пропажу так и не удалось.

