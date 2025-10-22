jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Стало известно, во сколько оценили ущерб от ограбления Лувра

    Опубликовано:

    Место ограбления Лувра
    Место ограбления Лувра. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

    Во Франции оценили ущерб от ограбления музея Лувра, которая произошла 19 октября. Парижский прокурор считает, что преступники не смогут получить всю сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    По информации издания, парижский прокурор Лора Бекко сообщила о предварительной оценке стоимости украденного при ограблении Лувра. Она составила 88 млн евро.

    "Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что это только экономический ущерб, ни в коем случае не сопоставимый с историческим ущербом, причиненным этой кражей", - сказала Лора Бекко в эфире телеканала RTL.

    При этом прокурор подчеркнула, что преступники не смогут получить 88 млн евро, если захотят переплавить похищенные драгоценности. По мнению Бекко, такая идея выглядит "бессмысленной". Она выразила надежду, что злоумышленники осознают это и не станут уничтожать музейные ценности.

    Напомним, 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили.

    Позже президент Франции назвал ограбление Лувра посягательством на наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что преступники будут наказаны.

    Также Русская служба Би-Би-Си писала, что украли из Лувра и каковы шансы вернуть похищенное.

