"Идите и разберитесь с бумажным тигром": Путин впервые прокомментировал слова Трампа

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который ранее назвал его и Россию "бумажным тигром", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"С иронией может было сказано... Вот он (Дональд Трамп - прим.ред.) сказал своему собеседнику про бумажного тигра.. Ну идите тогда и разберитесь с бумажным тигром.

Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом мы бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены", - заявил Владимир Путин.

Напомним, на днях Дональд Трамп перед высшим офицерским составом вооруженных сил США заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине, а зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева назвал "тупым".

"Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: "Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы - бумажный тигр?" - сказал тогда Трамп.

После этого пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и заявил об экономических проблемах страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.