    Знаменитый музей Лувр во Франции ограбили с помощью бензопилы: похищены драгоценности Наполеона

    Опубликовано:

    Полицейские дежурят у Лувра
    Полицейские дежурят у Лувра. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

    Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили, передает NUR.KZ.

    По информации BBC, министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что ограбление произошло в воскресенье утром во время открытия музея. После музей подтвердил, что закрывает музей на день "по исключительным причинам".

    "Согласно сообщениям французских СМИ, ювелирные изделия были украдены после того, как трое мужчин в масках воспользовались грузовым лифтом, находящимся на реконструкции, чтобы попасть в галерею Аполлона, где хранятся остатки королевских драгоценностей Франции. Галерея расположена на берегу Сены.

    Сообщается, что воры разбили окна, чтобы проникнуть внутрь, а затем скрылись на мотороллерах. У них также были бензопилы. Стоимость украденных предметов пока неизвестна", - сказано в публикации.

    По информации издания, Лувр - это самый посещаемый музей мира, где хранятся многие из самых известных произведений искусства и сокровищ мира.

    Позже Парижская прокуратура подтвердила начало расследования по подозрению в "организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления". Подтверждено, что в Лувре произошла "кража драгоценностей", а расследование проводится при поддержке следственной службы, борющейся с незаконным оборотом культурных ценностей.

    Как пишет The Telegraph, в данный момент трое подозреваемых находятся в бегах. Их подозревают в похищении предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона стоимостью в миллионы фунтов стерлингов.

    Сообщается, что воры украли девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы, включая ожерелье, брошь и тиару.

    "Галерея Аполлона, которую музей называет "Солнце, золото и бриллианты", вновь открылась в 2020 году после закрытия на реконструкцию в 2019 году. В роскошном, отделанном золотом зале хранятся 23 самых ценных французских королевских регалии и драгоценных камня музея. Зеркальный зал Версальского дворца был создан по образцу Галереи Аполлона", - пишет издание.

