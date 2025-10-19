Знаменитый музей Лувр во Франции ограбили с помощью бензопилы: похищены драгоценности Наполеона
Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили, передает NUR.KZ.
По информации BBC, министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что ограбление произошло в воскресенье утром во время открытия музея. После музей подтвердил, что закрывает музей на день "по исключительным причинам".
"Согласно сообщениям французских СМИ, ювелирные изделия были украдены после того, как трое мужчин в масках воспользовались грузовым лифтом, находящимся на реконструкции, чтобы попасть в галерею Аполлона, где хранятся остатки королевских драгоценностей Франции. Галерея расположена на берегу Сены.
Сообщается, что воры разбили окна, чтобы проникнуть внутрь, а затем скрылись на мотороллерах. У них также были бензопилы. Стоимость украденных предметов пока неизвестна", - сказано в публикации.
По информации издания, Лувр - это самый посещаемый музей мира, где хранятся многие из самых известных произведений искусства и сокровищ мира.
Позже Парижская прокуратура подтвердила начало расследования по подозрению в "организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления". Подтверждено, что в Лувре произошла "кража драгоценностей", а расследование проводится при поддержке следственной службы, борющейся с незаконным оборотом культурных ценностей.
Как пишет The Telegraph, в данный момент трое подозреваемых находятся в бегах. Их подозревают в похищении предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона стоимостью в миллионы фунтов стерлингов.
Сообщается, что воры украли девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы, включая ожерелье, брошь и тиару.
"Галерея Аполлона, которую музей называет "Солнце, золото и бриллианты", вновь открылась в 2020 году после закрытия на реконструкцию в 2019 году. В роскошном, отделанном золотом зале хранятся 23 самых ценных французских королевских регалии и драгоценных камня музея. Зеркальный зал Версальского дворца был создан по образцу Галереи Аполлона", - пишет издание.
