Трамп: Я никогда не говорил, что Украина победит

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, высказался о возможном исходе конфликта между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, пятничная встреча Трампа и Зеленского вылилась в "ожесточенную конфронтацию" из-за того, что Трамп настаивал на уступке украинских территорий России. По словам чиновников, Трамп "был разочарован и несколько раз повышал голос".

В понедельник на встрече с премьер-министром Австралии в Белом доме Трамп прокомментировал свою позицию по вопросу.

"Я никогда не говорил, что они (украинцы - прим. ред.) победят. Я говорил, что они могут победить. Всякое может случиться. Знаете, война — очень странная штука. Много плохого случается. Много хорошего случается", - заявил Трамп.

Он добавил, что по-прежнему верит в возможность победы Украины, но не думает, что это на самом деле произойдет.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что конфликт в Украине приблизился к возможному завершению благодаря усилиям Дональда Трампа.

Русская служба BBC подробно рассказывала, что известно о переговорах Трампа с Путиным и Зеленским и о том, что Трамп неожиданно изменил свою позицию по конфликту в Украине.

