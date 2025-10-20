jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Евросоюз почти согласовал полный отказ от российского газа вопреки возражениям Венгрии и Словакии

    Опубликовано:

    Флаги членов Евросоюза
    Флаги стран ЕС. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Евросоюз сделал большой шаг к полному отказу от импорта газа из России, которая до вторжения в Украину была основным поставщиком топлива в Европу. Новая схема, одобренная в понедельник, позволит обойти возражения Венгрии и Словакии - близких союзников Кремля и главных получателей российских энергоресурсов в ЕС.

    Министры энергетики стран ЕС согласовали проект закона, который позволит 27 странам блока ввести ограничения на торговлю энергоресурсами с Россией, сообщил Совет Европейского союза. Сейчас они вводятся санкционными пакетами, а не законами, но санкции продлеваются каждые полгода и должны одобряться единогласно. Новая мера предполагает одобрение квалифицированным большинством, что позволит обойти вето Венгрии и Словакии.

    Когда новое регулирование пройдет Европарламент, ЕС законодательно закрепит полный отказ покупать в России как трубопроводный, так и сжиженный газ с 1 января 2028 года.

    Евросоюз давно ограничил импорт российской нефти и полностью отказался от российского угля, однако не вводил никаких санкций против российского газа, поскольку несколько стран ЕС категорически против.

    Свежая публикация по теме:
    Трамп: Я никогда не говорил, что Украина победит

    На российскую нефть теперь приходится менее 3% европейского импорта, однако доля газа хоть и ниже довоенной в 45%, но по-прежнему составляет около 13%, по данным ЕС. Таким образом ЕС платит Кремлю более 15 млрд евро в год.

    "Это угрожает торговой и энергетической безопасности ЕС", — отметил Совет Европейского союза.

    Без газового эмбарго под вопросом успех флагманского плана Евросоюза REPowerEU, предполагающего полную энергетическую независимость от России. Одобренную в понедельник схему Совет Европейского союза назвал "центральным элементом" REPowerEU и напомнил, что план был разработан "с целью положить конец зависимости от российских энергоресурсов, после того как Россия развязала газовую войну и неоднократно перекрывала газ Евросоюзу".

    Согласованный в понедельник проект предполагает переходный период. В целом импорт российского газа будет запрещен уже с 1 января 2026 года, однако краткосрочные контракты, заключённые до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты — до 1 января 2028 года.

    У Европарламента в целом нет возражений против самой идеи разорвать энергетические связи с Россией. На прошлой неделе его позицию практически единогласно одобрили парламентские комитеты по промышленности и энергетике, а также по международной торговле.

    Однако депутаты предлагают более амбициозный график — полный отказ к 1 января 2027, а не 2028 года.

    Помимо российского газа ЕС собирается в ближайшие дни ввести новые ограничения для главного российского товара — нефти. Они будут направлены на танкеры так называемого "теневого флота". Однако эти меры будут оформлены уже не общеевропейским законом, а санкционным пакетом. Очередной, 19-й по счету пакет ЕС планирует утвердить на этой или следующей неделе.

    Ситуация в Украине
