Евросоюз почти согласовал полный отказ от российского газа вопреки возражениям Венгрии и Словакии

Евросоюз сделал большой шаг к полному отказу от импорта газа из России, которая до вторжения в Украину была основным поставщиком топлива в Европу. Новая схема, одобренная в понедельник, позволит обойти возражения Венгрии и Словакии - близких союзников Кремля и главных получателей российских энергоресурсов в ЕС.

Министры энергетики стран ЕС согласовали проект закона, который позволит 27 странам блока ввести ограничения на торговлю энергоресурсами с Россией, сообщил Совет Европейского союза. Сейчас они вводятся санкционными пакетами, а не законами, но санкции продлеваются каждые полгода и должны одобряться единогласно. Новая мера предполагает одобрение квалифицированным большинством, что позволит обойти вето Венгрии и Словакии.

Когда новое регулирование пройдет Европарламент, ЕС законодательно закрепит полный отказ покупать в России как трубопроводный, так и сжиженный газ с 1 января 2028 года.

Евросоюз давно ограничил импорт российской нефти и полностью отказался от российского угля, однако не вводил никаких санкций против российского газа, поскольку несколько стран ЕС категорически против.

Свежая публикация по теме: Трамп: Я никогда не говорил, что Украина победит

На российскую нефть теперь приходится менее 3% европейского импорта, однако доля газа хоть и ниже довоенной в 45%, но по-прежнему составляет около 13%, по данным ЕС. Таким образом ЕС платит Кремлю более 15 млрд евро в год.

"Это угрожает торговой и энергетической безопасности ЕС", — отметил Совет Европейского союза.

Без газового эмбарго под вопросом успех флагманского плана Евросоюза REPowerEU, предполагающего полную энергетическую независимость от России. Одобренную в понедельник схему Совет Европейского союза назвал "центральным элементом" REPowerEU и напомнил, что план был разработан "с целью положить конец зависимости от российских энергоресурсов, после того как Россия развязала газовую войну и неоднократно перекрывала газ Евросоюзу".

Согласованный в понедельник проект предполагает переходный период. В целом импорт российского газа будет запрещен уже с 1 января 2026 года, однако краткосрочные контракты, заключённые до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты — до 1 января 2028 года.

У Европарламента в целом нет возражений против самой идеи разорвать энергетические связи с Россией. На прошлой неделе его позицию практически единогласно одобрили парламентские комитеты по промышленности и энергетике, а также по международной торговле.

Однако депутаты предлагают более амбициозный график — полный отказ к 1 января 2027, а не 2028 года.

Помимо российского газа ЕС собирается в ближайшие дни ввести новые ограничения для главного российского товара — нефти. Они будут направлены на танкеры так называемого "теневого флота". Однако эти меры будут оформлены уже не общеевропейским законом, а санкционным пакетом. Очередной, 19-й по счету пакет ЕС планирует утвердить на этой или следующей неделе.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.