СМИ: Трамп призвал Зеленского сдать весь Донбасс

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    СМИ: Трамп призвал Зеленского сдать весь Донбасс

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Владимир Зеленский
    Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    В СМИ опубликовали противоречащие заявления Трампа, которые он говорил в ходе напряженного диалога с украинским лидером Владимиром Зеленский. Они касаются территории Донбасса.

    Как сообщает Financial Times, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению конфликта. По словам главы Белого дома, Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если она не согласится.

    Осведомленные источники издания добавили, что президент США настаивал на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину, и неоднократно повторил тезисы, озвученные российским лидером в телефонном разговоре.

    При этом DW пишет, что Дональд Трамп опроверг данную публикацию FT.

    Украинский регион Донбасс должен быть "разделен", чтобы закончить войну, при этом большая его часть останется под контролем России. С таким заявлением по поводу завершения конфликта в Украине выступил президент США на борту президентского самолета Air Force One.

    Свежая публикация по теме:
    Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в Украине

    "Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией", - сказал Трамп.  

    Трамп добавил, что "позже они смогут о чем-то договориться между собой", но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта и прекратить убивать людей.

    Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сделал первое заявление после появившейся в СМИ информации о том, что Россия потребовала отказа Украины от ключевых территорий.

    Кроме того, сообщалось, что встреча двух лидеров превращалась в перепалку, а Трамп все время ругался. Американский президент даже отбросил в сторону карты линии фронта.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.