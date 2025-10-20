СМИ: Трамп призвал Зеленского сдать весь Донбасс

В СМИ опубликовали противоречащие заявления Трампа, которые он говорил в ходе напряженного диалога с украинским лидером Владимиром Зеленский. Они касаются территории Донбасса.

Как сообщает Financial Times, Дональд Трамп во время встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению конфликта. По словам главы Белого дома, Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если она не согласится.

Осведомленные источники издания добавили, что президент США настаивал на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину, и неоднократно повторил тезисы, озвученные российским лидером в телефонном разговоре.

При этом DW пишет, что Дональд Трамп опроверг данную публикацию FT.

Украинский регион Донбасс должен быть "разделен", чтобы закончить войну, при этом большая его часть останется под контролем России. С таким заявлением по поводу завершения конфликта в Украине выступил президент США на борту президентского самолета Air Force One.

Свежая публикация по теме: Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в Украине

"Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что "позже они смогут о чем-то договориться между собой", но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта и прекратить убивать людей.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сделал первое заявление после появившейся в СМИ информации о том, что Россия потребовала отказа Украины от ключевых территорий.

Кроме того, сообщалось, что встреча двух лидеров превращалась в перепалку, а Трамп все время ругался. Американский президент даже отбросил в сторону карты линии фронта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.