"Пусть все будет поделено так, как есть". Что теперь известно о переговорах Трампа с Путиным и Зеленским

Довольно скупые официальные комментарии и реплики, прозвучавшие после разговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в минувший четверг и с Владимиром Зеленским - в пятницу, оставили немало пробелов в понимании нынешних позиций сторон.

Но по мере того как Трамп и Зеленский делают новые заявления, а источники западных СМИ рассказывают подробности переговоров, становится очевидно: Трамп снова изменил свое представление о том, как Москва и Киев должны двигаться к окончанию войны, и снова пытается давить на Украину.

"Нелегкая встреча", "напряженная дискуссия" - так описывали источники американских Axios и CNN состоявшуюся 17 октября, в пятницу вечером, встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, куда украинский президент прилетел договариваться о поставках Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk.

"Трамп регулярно переходил на ругань" - а так о настроении Трампа и общей атмосфере этих переговоров рассказывали знакомые с их ходом собеседники Financial Times и Reuters в выходные. Но дело не только в эмоциях: утечки дают основания считать, что Трамп снова изменил свое представление о желаемом конце войны, которую Россия три с половиной года ведет против Украины.

Совсем недавно президент США, который видит себя ключевым миротворцем в этом конфликте, считал, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории. Но теперь, по его мнению, России и Украине стоит "просто остановиться" там, где их войска находятся сейчас.

Однако, как следует из утечек в СМИ, этот вариант появился лишь после того, как Трамп в Белом доме якобы пытался убедить Зеленского согласиться на значительные территориальные уступки, которых хочет Москва - но этот вариант Киев не устраивает.

Теперь Трамп пытается сгладить эффект от этих утечек, настаивая, что инициировал лишь формальную фиксацию статус-кво, а не жесткое давление на Киев с целью отказа от всех оккупированных Москвой территорий.

"Сейчас оно поделено"

На то, что на встрече поднимался территориальный вопрос и что он стал камнем преткновения, намекнул Зеленский, общаясь с журналистами после окончания встречи в Белом доме. Он назвал его "очень чувствительным и самым сложным", повторив, что Киев настаивает на прекращении огня до каких-либо переговоров о территориях, а Москва "хочет завоевать все».

Однако дальнейшие утечки показали, что разговор был куда жестче, чем можно было предположить на основании этих слов Зеленского.

Согласно источникам Financial Times, статья в которой вышла воскресенье, Трамп на встрече с Зеленским фактически призвал его отдать России весь Донбасс и пойти "на сделку", поскольку Украина уже проигрывает и "Путин, если захочет, уничтожит" ее. Как отмечало издание, утверждение в этом духе (как и, например, заявления об отличном состоянии российской экономики) он мог услышать накануне по телефону от Владимира Путина. Причем сам Трамп еще недавно думал иначе, напомнила FT: называл российскую армию "бумажным тигром" и намекал, что Украина сможет одержать верх над Россией и вернуть свои территории. Это произошло после того, как Трамп встретился с Зеленским во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Слово "уничтожит" на встрече в пятницу не прозвучало, рассказал источник агентства Reuters, но в остальном разговор действительно был "плохой", с бранью и руганью Трампа в адрес Зеленского, пересказывает Reuters своих собеседников. Они также услышали в разговоре президентов США и Украины отголоски телефонного разговора Трампа с Путиным в четверг, в котором речь шла и о территориальных претензиях Москвы. Телефонный разговор, сообщал тогда Кремль, был инициирован именно российской стороной.

Администрация Трампа ранее не раз поднимала вопрос о возможности территориального обмена между Украиной и Россией, эту идею Трамп поддерживал раньше, напоминает Reuters.

Кремль не раскрывал суть идей Путина, которые он передал Трампу, однако источники Washington Post говорили о них в сходном ключе: Москва хочет получить под контроль занятую ей часть Донбасса в обмен на занятые ей территории Запорожской и Херсонской областей. Весь Донбасс Москва не смогла оккупировать за 11 лет боевых действий, напоминала газета. Но и это уже можно считать некоторым отходом от прежних позиций Кремля, по состоянию на момент проведения саммита в Анкоридже, указывала Washington Post.

Не надо "есть то, что положили на тарелку"

Трамп не упомянул конфликтность переговоров с Зеленским в заявлении, сделанном вскоре после их окончания - наоборот, назвал их "сердечными". Белый дом не комментировал и упомянутые выше публикации о якобы жестких требованиях, которые он передал Зеленскому. Но в понедельник, когда журналисты спросили его, говорил ли он Владимиру Зеленскому, что Украина должна уступить России весь Донбасс, Трамп заявил: "Пусть все будет разделено так, как есть. Сейчас оно разделено. Я думаю, 78% территории [региона] уже занято Россией".

Комментируя эту реплику Трампа, Зеленский, как пишет украинская пресса, назвал "положительным" предложение Трампа зафиксировать линию фронта по принципу "там, где мы находимся" - для целей прекращения боевых действий. Но глобально требования Москвы остаются такими же - Донецкая и Луганская области Украины полностью, сказал он. Не меняется и позиция Киева, который не собирается выводить войска из Донбасса, напомнил Зеленский. По его словам, если Украина "съест то, что положили на тарелку" (согласится на невыгодный и навязанный ей вариант решения территориального вопроса), то и все остальное "они попытаются решить без нас".

О том же сказал Зеленский в интервью NBC News днем ранее: "Я согласен с Трампом, что если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путем, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного, потому что он этого хочет".

К положительным результатам встречи Киев относит договоренность о поставках Украине комплексов Partiot. Речь шла о получении 25 систем в течение нескольких лет, по несколько экземпляров ежегодно. График поставок зависит от президента США, приоритеты администрации могут меняться, рассказал Зеленский, добавив, что в этом вопросе «больше позитива».

О том, что Украина не получит от Трампа ракеты Tоmahawk - возможность, о которой несколько раз говорил накануне президент США и которая очевидно обеспокоила Кремль - стало известно практически сразу после разговора президентов США и Украины в пятницу. Правда, версии Трампа и Зеленского слегка разошлись. Трамп не сказал прямо "нет", но повторил, что такие ракеты нужны США. Зеленский после разговора с Трампом выразился не так категорично: по его словам, президент США не сказал ему ни "да", ни "нет", отложив ответ на несколько недель - когда он встретится в венгерской столице Будапеште с Владимиром Путиным.

Подготовка к этой встрече еще не начата, заявил представитель Кремля в понедельник утром. Дата переговоров пока также не обнародована. Новому саммиту должны предшествовать консультации госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

То, как прошла встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне, - это "очередной резкий поворот в дипломатической игре последних месяцев, когда настроение Трампа поочередно колебалось от сочувствия к раздражению по отношению к каждой из сторон", писала, подводя итоги встречи, Washington Post.

"Телефонный разговор Путина с Трампом в четверг стал очередным примером того, как российский лидер старается отсрочить или смягчить жесткие меры со стороны Трампа, привлекая его личным вниманием или обещаниями торговых выгод", - констатировало издание.

Что дальше

Сразу после разговора с Трампом Зеленский созвонился с европейскими лидерами, из-за этого журналистам в Вашингтоне пришлось ждать его выхода к телекамерам.

В понедельник президент Украины также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию", - написал Зеленский об итогах разговора.

На этой неделе Зеленский будет обсуждать итоги встречи с Трампом с европейскими лидерами. Как пишет издание Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с переговорами в Белом доме и планами на заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг, президент Украины планирует принять участие в саммите ЕС высокого уровня, который состоится в Брюсселе в конце этой недели. Там Зеленский будет стремиться "мобилизовать поддержку" Евросоюза на фоне "неудачной", как отмечает издание, встречи с Трампом в Вашингтоне.

Один из дипломатов ЕС в разговоре с Politico заявил, что встреча в Вашингтоне не была «такой мрачной, как об этом сообщалось», но все же продемонстрировала, что позиция Трампа по Украине продолжает меняться.

"Четыре дня назад мы обсуждали "Томагавки", а сейчас в центре внимания уже вопрос о территориальных уступках Украины. Европа должна добиться того, чтобы следующий сдвиг в позиции Трампа был в пользу Украины", - цитирует его издание.

Это выглядит общей позицией многих европейских лидеров, отмечает Politico.

"Никто из нас не должен оказывать давление на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", - заявил на выходных премьер-министр Польши Дональд Туск.

Однако поддержка ЕС, скорее всего, воплотится в слова поддержки и потенциальное согласие использовать замороженные активы России как основу для увеличения финансовой помощи Киеву - но не в виде мощного вооружения, о поставках которого Зеленский пытался договориться в Вашингтоне, и даже не в виде твердого обещания поддержать полную территориальную целостность Украины в любом мирном соглашении, пишет Politico.

На вопрос, осталась ли неизменной позиция ЕС по вопросу территориальных уступок со стороны Украины - до сих пор Европа считала это неприемлемым, - официальный представитель ЕС ответил журналисту здания: "Без комментариев". При этом один из собеседников издания в дипломатических кругах ЕС признал, что у союза фактически "нет выбора", кроме как принять окончательный вариант любого мирного соглашения, которое будет заключено при посредничестве Трампа.

