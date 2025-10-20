"Я точно вам говорю": Зеленский заявил, что конфликт в Украине может скоро закончиться
Владимир Зеленский сообщил, что конфликт в Украине приблизился к возможному завершению благодаря усилиям Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщает издание, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты. Он напомнил, что конфликт Киева и Москвы продолжается более трех лет.
В то же время украинский лидер заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.
"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить конфликт России и Украины", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на урегулирование ситуации.
Напомним, ранее в СМИ опубликовали противоречащие заявления Трампа, которые он говорил в ходе напряженного диалога с украинским лидером Владимиром Зеленский. Они касаются территории Донбасса.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сделал первое заявление после появившейся в СМИ информации о том, что Россия потребовала отказа Украины от ключевых территорий.
