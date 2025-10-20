jitsu gif
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    FT: Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался

    Опубликовано:

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского
    Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Издание Financial Times со ссылкой на источники раскрыло детали переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сообщается, что глава Белого дома постоянно ругался во время переговоров.

    Издание пишет, что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, встреча двух лидеров превращалась в перепалку, а Трамп все время ругался. Сообщается, что американский президент даже отбросил в сторону карты линии фронта.

    По данным газеты, напряженная встреча повторила аналогичную конфликтную в Белом доме в феврале.

    Отмечается, что Зеленский прибыл в Вашингтон в надежде договориться о поставке "Томагавков", однако Трамп отказался это делать.

    Помимо этого глава Белого дома одобрил замораживание текущих линий фронта.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецка.

    До этого Дональд Трамп заявил о том, что Путин хочет прекратить войну. Но украинский лидер Владимир Зеленский не согласился с этим мнением.

    Кроме того, Трамп отказался предоставить Киеву ракеты большой дальности из-за разногласий с Зеленским по поводу будущего конфликта в Украине.

    Позже Зеленский призвал Европу и США усилить давление на Россию.

