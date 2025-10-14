Последние 48 заложников ХАМАС: кто выжил и кто погиб

До утра 13 октября в Газе в плену у ХАМАС все еще удерживались 48 заложников, из которых в живых оставались 20. Все они кроме одного человека — из числа 251 пленника, захваченного ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В понедельник, в рамках мирного соглашения, ХАМАС начал возвращать их Израилю. Двадцать выживших были переданы в два этапа — сначала семь, потом еще 13.

Кого отпустили живыми

Эйтан Мор, 25 лет, работал охранником на музыкальном фестивале Nova. Его отец рассказал, что Эйтан успел спасти десятки людей, прежде чем был захвачен боевиками ХАМАС. В феврале 2025 года семья Эйтана получила весточку о нем. Один из освобожденных ранее заложников рассказал им, что Эйтан выступал в роли переговорщика с боевиками от имени пленников, вместе с которыми он содержался и которых очень поддерживал.

Алон Оэль, 24 года, имеет гражданство Израиля, Германии и Сербии. На кадрах, опубликованных ХАМАС, видно, как его увозят с фестиваля Nova в качестве заложника. После этого его не показывали до августа 2025 года, когда появилось видео, где Алона везут по улицам Газы вместе с Гаем Гильбоа-Далалем. В прошлом месяце семья Алона разрешила опубликовать скриншот из нового видео, на котором, по их словам, видно, что он ослеп на один глаз.

Братья-близнецы Галь и Зив Берман, 28 лет, были похищены из кибуца «Кфар-Аза» вместе со своей соседкой Эмили Дамари. Зив находился в плену вместе с Эмили 40 дней, после чего их разлучили. Эмили была освобождена в январе 2025 года во время последнего перемирия. Семья Галя и Зива сообщила, что от других заложников, освобожденных в начале 2025 года, они узнали, что оба брата живы.

Гай Гильбоа-Далаль, 24 года, приехал на фестиваль Nova вместе со своим братом Галем. По словам Галя, в последний раз они виделись непосредственно перед тем, как ХАМАС совершил первый ракетный обстрел Израиля в начале сухопутной атаки. Галь сумел укрыться от боевиков, а Гай был похищен. В прошлом месяце ХАМАС опубликовал видео, на котором Гая и другого заложника, Алона Оэля, везут по улицам Газы в конце августа — как раз тогда, когда израильская армия готовилась начать наступление на город.

Матан Ангрест, 22-летний солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находился в танке, атакованном боевиками у заградительного забора с Газой 7 октября. На одном из видео видно, как толпа вытаскивает его из танка без сознания и с ранениями. Ранее в этом году его семья сообщила, что от освобожденных заложников узнала, что Матан страдает тяжелой формой астмы, а также неизлеченными ожогами и инфекциями.

Омри Миран, 48 лет, был похищен из своего дома в поселении Нахаль-Оз. Его жена Лишай рассказала, что в последний раз видела мужа, когда его увозили в его же машине. Она и их две маленькие дочери, Рони и Альма, не были захвачены. В апреле 2025 года ХАМАС опубликовал видео, на котором Омри отмечает свой 48-й день рождения. «Я всегда говорила и всегда знала — Омри выживет», — сказала тогда Лишай.

Ариэль Кунио, 28 лет, был похищен во время нападения на кибуц «Нир-Оз» 7 октября. Его брат Эйтан, сумевший спастись от боевиков ХАМАС, рассказал, что последнее голосовое сообщение от Ариэля звучало так: «Мы в фильме ужасов». Девушка Ариэля, Арбель Йегуд, была освобождена в январе 2025 года в рамках сделки, по которой ХАМАС передал Израилю 25 живых и восемь погибших заложников во время двухмесячного перемирия.

Давид Кунио, 35 лет, еще один брат Ариэля, также был похищен из «Нир-Оза». Его жена Шарон Алони Кунио и их трехлетние на тот момент дочери-близняшки Эма и Юли вошли в число 105 заложников, освобожденных во время недельного перемирия в ноябре 2023 года. Тогда же были освобождены сестра Шарон — Даниэль Алони с дочерью Эмилией. В феврале 2025 года семья Давида сообщила, что, по словам освобожденных заложников, его недавно видели живым.

Матан Зангаукер, 25 лет, был похищен вместе со своей девушкой Иланой Грицевски из кибуца «Нир-Оз». Илана была освобождена во время ноябрьского перемирия 2023 года. В декабре 2024 года ХАМАС опубликовал видео с Матаном в плену, на котором он рассказал, что он и другие заложники страдают от кожных заболеваний, а также от нехватки пищи, воды и лекарств.

Эйтан Хорн, 38 лет, гражданин Израиля и Аргентины, был похищен вместе со своим старшим братом Яиром из того же кибуца, «Нир-Оз». Яир был освобожден в феврале 2025 года во время последнего перемирия. Тогда ХАМАС опубликовал видео, на котором Эйтан и Яир обнимаются и не сдерживают слез перед расставанием. «Каждый день мы представляли, что будем делать, если нас освободят», — вспоминал недавно Яир.

Нимрод Коэн, 21 год, служил в ЦАХАЛ, когда его танк был атакован боевиками ХАМАС в районе Нахаль-Оза. В феврале 2025 года семья Нимрода узнала от одного из освобожденных заложников, что он жив, но находится в тяжелом физическом и психологическом состоянии. После объявления нового перемирия его мать Вики написала в соцсетях: «Мой ребёнок, ты возвращаешься домой».

Десятки людей были взяты в заложники во время нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova. Среди тех, кто вернулся живым:

Йосеф-Хаим Охана, 25 лет. Он пришёл на фестиваль с другом, который позже рассказал, что они остались, чтобы помочь другим людям выбраться из-под обстрела, прежде чем сами попытались бежать. В мае 2025 года ХАМАС опубликовал видео с Йосефом и еще одним заложником — Эльканой Бохботом (36 лет). На кадрах видно, как Йосеф сидит рядом с Эльканой, лежащим на полу под капельницей, прикрепленной к стене.

Авинатан Ор, 32 года, был похищен на фестивале Nova вместе со своей девушкой Ноа Аргамани, однако их сразу же разлучили. Ноа и еще трое заложников были спасены в ходе операции израильских военных в центре Газы в июне 2024 года. В марте 2025-го семья Авинатана сообщила, что получила известие о том, что он жив. Его мать, Дица Ор, гражданка Великобритании и Израиля, сказала: «Я просто хочу прижать ухо к его груди и снова услышать, как бьется его сердце».

Максим Харкин, 37 лет, гражданин Израиля и России, оказался на музыкальном фестивале по приглашению в последний момент. Двое его друзей — среди 378 человек, погибших во время нападения. В апреле 2025 года ХАМАС опубликовал видео с Максимом и Баром Куперштейном — с момента их похищения это были первые признаки того, что оба живы. Через месяц появилось еще одно видео, на котором Максим был запечатлен один, с перевязанными ранами. ХАМАС заявил, что травмы были получены заложником в результате израильского авиаудара.

Бар Куперштейн, 23 года, работал на фестивале Nova и остался на месте во время нападения, чтобы помогать раненым. Он сказал бабушке, что вернется домой, как только закончит помогать. Позже его опознали на видео с заложниками, но после этого никаких новостей о нем не поступало. Лишь в апреле 2025 года он вновь появился на видео вместе с Максимом Харкиным.

Сегев Калфон, 27 лет, пытался убежать с фестиваля вместе с другом, когда их захватили боевики ХАМАС. Через два месяца израильские военные обнаружили видео похищения. В феврале 2025 года освобожденный заложник Охад Бен-Ами рассказал отцу Сегева, Коби, что они содержались вместе с еще четырьмя мужчинами в туннеле в «ужасных условиях».

Эвьятар Давид, 24 года, также был на фестивале в утро нападения. Он отправил родным сообщение: «Они обстреливают вечеринку». Позже семья получила видео с неизвестного номера, на котором Эвьятар лежит в наручниках на полу темного помещения. В августе 2025 года ХАМАС опубликовал новое видео, на котором истощенный и ослабленный Эвьятар роет собственную могилу в туннеле. Кадры вызвали волну возмущения в Израиле и глубокое беспокойство семьи. Его брат Илай тогда заявил: «Он — человек-скелет. Его морят голодом до такой степени, что он может умереть в любую минуту».

Ром Браслабски, 21 год, работал в охране фестиваля Nova. По данным Форума семей заложников и пропавших без вести, во время атаки он пытался спасти раненого, когда попал под шквальный огонь. В августе 2025 года палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала видео с Ромом, на котором он плачет и говорит, что у него закончились еда и вода. Он говорит, что не может стоять и ходить, и находится «при смерти». Медицинские эксперты заявили, что он страдает от намеренного, длительного и систематического голодания.

Заложники, чей статус не определен

Тамир Нимроди, 20 лет, служил офицером в отделе образования в ЦАХАЛ на пограничном переходе «Эрез» 7 октября. В последний раз его мать, Херут, видела сына на видео его похищения, опубликованном в соцсетях в тот же день. С тех пор никаких признаков жизни от него не поступало, и его судьба остается неизвестной.

Бипин Джоши, 24 года, непальский студент-агроном, был похищен из кибуца «Алумим». На кадрах от 7 октября 2023 года видно, как он идет по коридору больницы аш-Шифа в городе Газа. В течение года его семья не получала никаких известий, пока израильские военные не показали видео Бипина в плену у ХАМАС, снятое в районе ноября 2023 года. Семья опубликовала эти кадры незадолго до объявления нового перемирия, назвав их «доказательством того, что он жив». Однако, как сообщил Би-би-си посол Непала в Израиле, израильские власти считают, что нет признаков того, что Бипин Джоши выжил.

Заложники, чья смерть подтверждена

Тамир Адар, 38 лет, был членом отряда безопасности кибуца «Нир-Оз». По данным кибуца, он погиб, сражаясь с боевиками ХАМАС во время атаки 7 октября. Об этом было объявлено в январе 2024 года. Тело Тамира, фермера и отца двоих детей, находится у ХАМАС в Газе.

Сонтая Акрасри, 30 лет, сельскохозяйственный рабочий из Таиланда, был убит во время нападения на кибуц «Беэри». Об этом в мае 2024 года сообщили в МИД Таиланда, со ссылкой на собранные доказательства. Его тело также удерживается ХАМАС в Газе.

Мухаммад аль-Атараш, 39 лет, старший сержант ЦАХАЛ, служил следопытом. В июне 2024 года израильские военные подтвердили, что отец 13 детей из бедуинской деревни Сава погиб в бою с боевиками ХАМАС у Нахаль-Оз 7 октября, и его тело находится в Газе.

Сахар Барух, 24 года, был похищен из кибуца «Беэри». В январе 2024 года ЦАХАЛ сообщил, что он погиб во время попытки его освобождения израильскими силами в Газе. Неясно, был ли он убит боевиками ХАМАС или погиб от израильского огня.

Уриэль Барух, 35 лет, был похищен на фестивале Nova. В марте 2024 года его семья получила уведомление от ЦАХАЛ, что он погиб в плену в Газе. У Уриэля осталось двое маленьких детей.

Инбар Хайман, 27 лет, была похищена во время нападения на фестиваль Nova и, как сообщили ее родственники, убита ХАМАС в плену. Она была последней женщиной среди остававшихся в секторе Газа заложников.

Итай Чен, 19 лет, гражданин Израиля и США, служил солдатом ЦАХАЛ 7 октября. Израильские военные сообщили, что он погиб во время атаки ХАМАС на базу «Нахаль-Оз», а его тело было вывезено в Газу и удерживалось там все два года.

Амиром Купер, 85 лет, был похищен из кибуца «Нир-Оз». В июне 2024 года ЦАХАЛ заявил, что он был убит вместе с тремя другими заложниками — Надавом Попплуэллом, Хаимом Пери и Йорамом Мецгером — несколькими месяцами ранее в Хан-Юнисе, на юге Газы. Израильская армия подтвердила, что в тот момент проводила операцию в этом районе, но не уточнила обстоятельства их гибели. Ранее ХАМАС утверждал, что заложники погибли в результате израильского авиаудара.

Оз Даниэль, 19 лет, сержант 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ, погиб в бою с боевиками ХАМАС у заградительного забора с Газой 7 октября. По данным армии, его тело было вывезено в Газу и удерживалось в заложниках.

Ронен Энгель, 54 года, был похищен из кибуца «Нир-Оз» 7 октября вместе со своей женой Кариной Энгель-Барт и дочерьми Микой и Юваль. Карина, Мика и Юваль были освобождены в ходе перемирия в ноябре 2023 года. Через месяц ЦАХАЛ подтвердил, что Ронен погиб в плену.

Мени Годар, 73 года, был убит во время нападения на кибуц «Беэри» вместе со своей женой Айелет, а его тело вывезено в Газу, рассказала его семья в феврале 2024 года. В марте 2025-го ЦАХАЛ сообщил, что часть останков Мени была найдена на позиции палестинской группировки «Исламский джихад» в Рафахе, однако, по данным армии, остальная часть тела все еще удерживается этой группировкой.

Ран Гвили, 24 года, сержант израильской полиции, погиб в бою с боевиками ХАМАС в кибуце «Алумим» 7 октября. По данным ЦАХАЛ, его тело было вывезено в Газу и удерживается там в заложниках.

Таль Хайми, 41 год, входил в группу быстрого реагирования кибуца «Нир-Ицхак» и погиб во время нападения 7 октября. Отец четверых детей, его тело было вывезено в Газу, где, по данным израильских властей, до сих пор удерживается.

Асаф Хамами, 41 год, полковник ЦАХАЛ, командир Южной бригады дивизии Газы, погиб в районе кибуца «Нирим» 7 октября. По информации израильских военных, его тело находится в Газе.

Гай Иллуз, 26 лет, получил два огнестрельных ранения во время атаки на фестиваль Nova и умер от ран уже в плену, сообщили его родственники. Эту информацию подтвердили освобожденные заложники, находившиеся рядом с ним.

Эйтан Леви, 53 года, таксист, был убит боевиками ХАМАС 7 октября на дороге недалеко от заградительного забора с Газой. После этого его тело вывезли в Газу, где, как видно на видеозаписях, палестинцы били и пинали его.

Элиягу Маргалит, 75 лет, был убит боевиками ХАМАС в кибуце «Нир-Оз» 7 октября, подтвердил ЦАХАЛ в декабре 2023 года. Его тело удерживается в Газе.

Джошуа Моллел, 21 год, студент из Танзании, проходил аграрную стажировку в кибуце «Нахаль-Оз», когда 7 октября произошло нападение. Правительство Танзании подтвердило в декабре 2023 года, что он был убит в тот же день, а его тело удерживается ХАМАС.

Омер Нойтра, 21 год, гражданин Израиля и США, внук переживших Холокост, служил командиром танка ЦАХАЛ у границы с Газой, когда 7 октября началась атака. Позднее армия сообщила, что он погиб в тот же день, а его тело вывезено в Газу.

Даниэль Перец, 22 года, капитан 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ, уроженец Южной Африки, погиб в результате атаки на его танк в районе Нахаль-Оз 7 октября. ЦАХАЛ сообщил, что его тело также было вывезено в Газу.

Дрор Ор, 48 лет, и его жена Йонат были убиты во время нападения на кибуц «Беэри», подтвердили представители кибуца в феврале 2024 года. Двое из их троих детей — Ноам и Альма — были взяты в заложники и освобождены в рамках перемирия в ноябре 2023 года. Тело Дрора находится в Газе.

Сутисак Ринталак, 43 года, сельскохозяйственный рабочий из Таиланда, был убит во время нападения на кибуц «Беэри», сообщили в МИД Таиланда в мае 2024 года, ссылаясь на имеющиеся доказательства. Его тело удерживается ХАМАС в Газе.

Лиор Рудаеф, 61 год, погиб, защищая кибуц «Нир-Ицхак» от нападения 7 октября, сообщили представители кибуца. Его тело удерживается в Газе в качестве заложника.

Йосси Шараби, 53 года, был похищен из кибуца «Беэри» вместе со своим братом Эли. В январе 2024 года кибуц объявил, что отец троих детей погиб в плену в Газе. Через месяц ЦАХАЛ сообщил, что, согласно расследованию, он, вероятно, погиб, когда здание, где он находился, обрушилось после израильского авиаудара по соседнему строению. Его тело удерживается ХАМАС. Брат Эли, освобождённый в феврале 2025 года, рассказал Би-би-си на прошлой неделе, как важно для семьи провести похороны Йосси и обрести покой.

Арие Зальманович, 85 лет, был похищен из кибуца «Нир-Оз» 7 октября. В ноябре 2023 года ХАМАС опубликовал видео, на котором он говорит, что чувствует себя плохо. Через месяц представители кибуца сообщили, что Ариэ умер в плену.

Адар Голдин, 23 года, лейтенант бригады «Гивати» ЦАХАЛ, погиб в бою в Газе в 2014 году. С тех пор его тело удерживается ХАМАС.

