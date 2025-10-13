Токаев поздравил Трампа с достижением мира в секторе Газа

Президент Казахстана поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой - достижением долгожданного мира в секторе Газа", - говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

Напомним, сегодня Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Сообщалось, что лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился.

