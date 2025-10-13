Токаев поздравил Трампа с достижением мира в секторе Газа
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Казахстана поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой - достижением долгожданного мира в секторе Газа", - говорится в сообщении Акорды.
Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Напомним, сегодня Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Сообщалось, что лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.
Глава Белого дома, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Депутат прервал речь Трампа во время его выступления в израильском парламенте (видео)
- "Война окончена": Трамп заявил об официальном завершении конфликта в Газе
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2296779-tokaev-pozdravil-trampa-s-dostizheniem-mira-v-sektore-gaza/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах