СМИ: ХАМАС начала репрессии в Газе, погибли больше 30 человек

Западные СМИ пишут, что ХАМАС начала репрессии в секторе Газа после заключения мира с Израилем и освобождения заложников. По некоторым данным, убиты более 30 человек.

Как пишет The Times of Israel, ссылаясь на источники в силах безопасности на территории анклава, с наступления режима прекращения огня руководство ХАМАС начало постепенно возвращать своих боевиков на улицы Газы.

Издание полагает, что значительно ослабленная группировка пытается вновь заявить о себе в секторе Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает и Euronews.

"По меньшей мере 32 человека были убиты в городе Газа в ходе репрессий, проводимых ХАМАС в течение недели и направленных против тех, кого террористическое движение назвало "опасной бандой", - говорится в материале издания.

Отмечается, что репрессии начались уже после вступления в силу перемирия с Израилем.

"Хотя руководство ХАМАС не назвало цели своих силовых действий в городе Газа, СМИ и очевидцы утверждают, что движение направило до 2000 своих бойцов против клана Догмуш. Боевики считают Догмуш одним из своих главных соперников в секторе, арестовав и ранив десятки человек", - пишет издание.

По неподтвержденным данным, по всей территории Газы остаются около 7 тыс. представителей ХАМАС.

Кроме того, источники издания заявляют, что в последние несколько дней ХАМАС "стала мстительной по отношению к своим соперникам и тем, кто открыто выступает против нее". Группировка ищет способ остаться у власти, отмечает издание.

Между тем, как сообщает CNN, согласно соглашению, полный вывод израильских военных зависит от разоружения ХАМАС, что оставляет Нетаньяху некоторую свободу действий, позволяя ему заявить, что у Израиля по-прежнему есть возможность возобновить боевые действия.

Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил на прошлой неделе, что группировка получила гарантии от США и международных посредников, подтверждающие, что эта сделка означает "окончательное прекращение войны", а не временное прекращение огня. Неясно, в какой форме были предоставлены эти гарантии.

По словам Бурджу Озчелик, старшего научного сотрудника по вопросам безопасности на Ближнем Востоке в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), ключевым вопросом, на который пока нет ответа, является то, что произойдет дальше с ХАМАС.

"У вас есть что-то вроде пути к палестинской государственности… но, в конечном счете, это палестинское государство, в котором, похоже, нет места для ХАМАС. В какой степени ХАМАС согласится на это и будет выполнять это в ближайшие недели и месяцы — думаю, это большой вопрос.

В Газе должен быть орган управления. Должны быть безопасность и правопорядок. Должны быть обеспечены базовые услуги и распределение жизненно важной гуманитарной помощи", - отметила Озчелик.

Напомним, накануне Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Сообщалось, что лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился.

Позже Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте. По его словам, речь идет о самой сложной сделке.

"Я думал, что это, вероятно, будет самой сложной, и, возможно, во многом так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - сказал Трамп на саммите.

Добавим, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа.

