"Война окончена": Трамп заявил об официальном завершении конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп, который прилетел в Израиль на несколько часов, сообщил, что конфликт в секторе Газа закончился, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Издание пишет, что об этом Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Кнессете - парламенте Израиля. На вопрос журналистов, закончилась ли война в Газе официально, президент США ответил: "Да".

"Это великий день. (...) Это совершенно новое начало, и, я думаю, ничего подобного еще не было. Любовь, которую я видел на улицах, была просто невероятной. Это просто великий день", - сказал Трамп.

У американского лидера поинтересовались, что произойдет с ХАМАС, если террористы не будут соблюдать прекращение огня.

"Они будут соблюдать его", - кратко ответил он.

Президент США также высказался об освобождении заложников, сказав, что "они были очень храбры".

Напомним, сегодня Дональд Трамп прилетел в столицу Израиля Тель-Авив, где его встретили первые лица страны. Сообщалось, что лидер США примет участие в ряде мероприятий, связанных с перемирием на Ближнем Востоке.

Также на севере Газы началось освобождение оставшихся у ХАМАС израильских заложников. Ожидается, что сегодня будут освобождены двадцать заложников.

Добавим, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.

На новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

