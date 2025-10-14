"Я бы от нее отказался": Лукашенко посоветовал Трампу "не переживать" из-за Нобелевской премии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Я бы от нее отказался": Лукашенко посоветовал Трампу "не переживать" из-за Нобелевской премии

    Опубликовано:

    Александр Лукашенко
    Александр Лукашенко. Фото: Contributor/Getty Images

    Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет "политизированной структурой" и дал совет президенту США Дональду Трампу, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

    По данным агентства, Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой из-за того, что премию мира присудили не президенту США Дональду Трампу, а оппозиционной активистке из Венесуэлы.

    "Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. - прим. изд.)", - сказал Лукашенко.

    Также он заявил, что если бы ему решили вручить премию, он быот нее отказался.

    "Я иногда так думаю: если бы мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот - способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне.

    Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы: ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете. Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?" - высказал свою позицию Лукашенко.

    Ранее премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Вскоре Белый дом также выдвинул Трампа на соискание премии.

    Но на прошлой неделе стало известно, что Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. В Белом доме сразу же выступили с критикой решения.

    К слову, сам Трамп высказался о премии, которую получил Барак Обама в 2009 году. Трамп считает ее незаслуженной. По его словам, Обама сделал не так много, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии мира.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.