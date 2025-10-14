"Я бы от нее отказался": Лукашенко посоветовал Трампу "не переживать" из-за Нобелевской премии

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет "политизированной структурой" и дал совет президенту США Дональду Трампу, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

По данным агентства, Александр Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированной структурой из-за того, что премию мира присудили не президенту США Дональду Трампу, а оппозиционной активистке из Венесуэлы.

"Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. - прим. изд.)", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что если бы ему решили вручить премию, он быот нее отказался.

"Я иногда так думаю: если бы мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот - способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне.

Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы: ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете. Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?" - высказал свою позицию Лукашенко.

Ранее премьер Камбоджи подал в Норвежский Нобелевский комитет официальное письмо о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Вскоре Белый дом также выдвинул Трампа на соискание премии.

Но на прошлой неделе стало известно, что Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. В Белом доме сразу же выступили с критикой решения.

К слову, сам Трамп высказался о премии, которую получил Барак Обама в 2009 году. Трамп считает ее незаслуженной. По его словам, Обама сделал не так много, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии мира.

