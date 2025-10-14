"Высоко ценю": Байден похвалил Трампа и его команду за важное соглашение

Бывший президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х высказался о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС и роли Трампа в его заключении, передает NUR.KZ.

Байден отметил, что заложники ХАМАС прошли через ад, поэтому экс-президент США признателен, что стороны все-таки пришли к миру.

"Я глубоко благодарен и рад, что этот день настал - для последних 20 выживших заложников, которые прошли через невообразимый ад и, наконец, воссоединились со своими семьями и близкими. А также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс вернуться к своей жизни", - написал Байден.

Он добавил, что путь к этому соглашению был нелегким, и его администрация в свое время неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны.

"Я высоко ценю усилия президента Трампа и его команды по достижению окончательного соглашения о прекращении огня. Теперь, при поддержке Соединенных Штатов и всего мира, Ближний Восток встал на путь мира, который, я надеюсь, будет прочным и обеспечит будущее для израильтян и палестинцев, где у всех будут равные условия мира, достоинства и безопасности", - заключил экс-глава Белого дома.

Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

13 октября Трамп прилетел в Израиль, выступил в Кнессете и заявил, что конфликт в секторе Газа закончился.

Позже Трамп вместе с лидерами других государств подписал мирное соглашение по Газе на саммите в Египте. По его словам, речь идет о самой сложной сделке.

"Я думал, что это, вероятно, будет самой сложной, и, возможно, во многом так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - сказал Трамп на саммите.

Добавим, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа.

