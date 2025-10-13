"Пытался освободить руку": Макрон попал в неудобную ситуацию при общении с Трампом (видео)

Во время саммита по прекращению войны в сектора Газа произошла неловкая ситуация между президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном.

По данным РИА Новости, Трамп долго не отпускал руку Макрона во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе

Как отмечает газета "Известия", Дональд Трамп устроил "ручную баталию" с Эммануэлем Макроном. Сообщается, что на встрече президентов Франции и США произошел неловкий момент: во время рукопожатия Дональд Трамп так крепко сжал руку Эммануэля Макрона, что тот несколько раз пытался ее освободить, но безуспешно.

Французский лидер смог отойти только после того, как Трамп сам разжал пальцы. Ситуация произошла в Шарм-эш-Шейхе на саммите по прекращению войны в секторе Газа.

Напомним, также на саммите в Египте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони пошутил, заявив, что ей "необходимо бросить курить".

Напомним, в мае журналисты и пользователи Сети по всему миру обсуждали видео, на кадрах которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял главу Франции Эммануэля Макрона за палец и не отпускал.

Спустя месяц пользователи Сети обратили внимание на новое приветствие президентов: Макрон вновь оригинальным образом подошел к рукопожатию с Эрдоганом - и опять оказался в курьезной ситуации.

