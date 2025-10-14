Трамп назвал Пашиняна "соотечественником" Алиева
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна "соотечественником" президента Азербайджана Ильхама Алиева, использовав слово compatriot, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Издание ссылается на видео с саммита мира, которое опубликовало издание "Новости-Армения".
На кадрах Трамп поворачивается к сидящему позади азербайджанскому лидеру с этим вопросом.
"Где ваш соотечественник?" — сказал Трамп Алиеву. Последний указал на Пашиняна.
"Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу", — добавил американский лидер.
Как уточняет издание, слово "compatriot", которое использовал Трамп по отношению к Пашиняну, Оксфордский и Кембриджский cловари английского языка переводят как «соотечественник». В качестве других значений этого слова приводят "друг, с которым ты вместе работаешь" или "товарищ".
Напомним, в августе лидеры Армении и Азербайджана в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о мирных отношениях между двумя странами. Это произошло после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
После этого Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув роль посредничества США и вклад Казахстана.
До этого в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.
